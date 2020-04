Médico deportólogo analiza beneficios de la prórroga del aislamiento

El presidente Iván Duque confirmó el aumento del aislamiento obligatorio de todos los colombianos en sus casas a raíz de la emergencia sanitaria por el covid-19 hasta el 26 de abril, determinación que tuvo más conceptos favorables que en contra.



Los alcances de esta medida fueron analizadas por el médico vallecaucano César Augusto Arias, quien se ha destacado con su profesionalismo en equipos como América de Cali, Botagofo y la Selección de fútbol Brasil, así como en otras disciplinas deportivas en nuestro país.

Sus conocimientos también los aporta en el comentario deportivo y como tal participa en el programa de ‘Taquito con Marino’, en el que se refirió a la extensión de la cuarentena: “El Presidente de la República anunció la toma de una medida, que como cosa extraña en nuestro país, ha sido aceptada casi de una forma unánime, por lo menos por una gran mayoría, y es la prórroga del aislamiento obligatorio. ¿Por qué se toma esta medida? Inicialmente la fecha de cierre estaba en el 13 de este mes, haber interrumpido esa medida habría colocado a nuestro país en un riesgo muy alto, porque actualmente hay un sub-diagnóstico de lo que se ha conseguido con lo que llevamos de cuarentena, es decir, si ha servido o no, si el número de casos a la fecha ha disminuido o no, lo sabremos solamente dentro de unos 10 días, por ello, al levantar apresuradamente la medida significaría que cualquier resultado que nos aparezca estaría mostrando una evidencia de algo que no está corroborado por la fecha, y eso es apenas lógico que ocurra.

En esa forma, al prolongar esta cuarentena vamos a tener varios beneficios, primero: El pico de la infección está calculado para que aparezca justamente en los próximos 10 días, nos va a tomar aislados, es decir, metidos en nuestras casas respetuosamente con las circunstancias, y al conocer ese comportamiento del virus en Colombia, permitirá al final de la misma, es decir, el 26 de abril, tomar ya una medida respaldada por un soporte estadístico confiable. Desde luego, si nosotros estuviéramos pasando por una situación crítica, aún con ese sub-diagnóstico estadístico, no podríamos ocultar si tuviéramos 300 o 400 muertes, o 10.000 o 20.000 infectados, de manera que ese es uno de los puntos a favor de esa decisión tomada.

Segundo, es claro que el aislamiento que estamos teniendo obligatorio tendrá que terminar, y tendré que terminar muy probablemente, si las cifras lo permiten, en el mes de mayo, para pasar a la siguiente medida, que es llegar al aislamiento inteligente. Pero esta tregua de dos semanas más que nos vamos a tomar por obligación, ¿qué ventajas nos va a otorgar? Primero, aunque no la estemos cumpliendo como debe ser, tendremos la oportunidad de disminuir el número de contagios; segundo: le va a permitir al sistema de salud fortalecerse, hasta el momento de los 6.000 elementos de cuidados intensivos, unidades que requerimos, llevamos 2.400. Tercero: Nos permitirá hacer una mayor cantidad de pruebas instantáneas que, en mi opinión, debería hacerse a las salidas de los centros donde hay mucha aglomeración, como los medios de transporte masivo, supermercados, etc, para tener con pocas pruebas de las que disponemos, una información más confiable.

Y luego, nosotros tendremos también la oportunidad de crear más defensas, porque con dos semanas más de estar aislados, si tenemos el virus, sea asintomático o no, esas dos semanas nos permitirá superarlo a cada uno de nosotros y quedar con las defensas correspondientes, es decir, inmunidad. O sea, no hay nada desventajoso en esta toma de decisión. El resultado del confinamiento, que debe aparecer más o menos al final de esta prórroga, nos permitirá tomar medidas mucho más sólidas, creo que definitivamente y en una ayuda al sistema económico, que indiscutiblemente junto con el mental y el social va también unido a la problemática de la salud, tendrá que aparecer. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Dejar, entre comillas, los sectores improductivos aislados, ¿cuáles son? Los menores, la población estudiantil, que son millones en Colombia, que son contagios potenciales, que pueden hacer su actividad a distancia, y que desde luego eliminaría un altísimo riesgo de un contagio masivo en los centros estudiantiles. Y luego los mayores, que definitivamente, seremos no solo por el covid sino por otras circunstancias, la población de mayor riesgo, también confinados hasta el 30 de mayo.

El galeno agregó que “si se puede, de acuerdo con las estadísticas y sus circunstancias, levantar este aislamiento obligatorio y comenzar con el aislamiento inteligente, se necesita la fórmula del DDT: Primero, disciplina: estamos viendo que los jóvenes entre 19 y 29 años son los que mayor infringen en número las medidas tomadas, y coincidencialmente, esa franja es la que presenta en Colombia el mayor número de contagios; víctimas sí los adultos mayores, pero estamos hablando de 50, pero es que hay más de 500 jóvenes de entre 19 y 29 años contagiados, muchos de ellos por indisciplina e irresponsabilidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esa primera D del DDT servirá para el aislamiento inteligente si lo cumplimos”.

El médico Arias hizo un último consejo: “Hoy, China ha reportado 0 muertos, Corea tiene el mejor rendimiento epidemiológico porque ha sido excesivo disciplinado, hasta con acompañamiento del Ejército en las calles, y no sé por qué aquí no se puede hacer. Y luego, permite también ese alistamiento, disponer para que sea efectivo, de tapabocas. Cuando usted una vez se levante este aislamiento obligatorio tenga la posibilidad de salir a su trabajo deberá utilizar transporte público, deberá estar en su empresa o en sitios con otras personas, lo único que lo puede proteger si entra en contacto con una persona que tenga el virus y no haya mostrado síntomas es el tapabocas, correcta y permanentemente usado. El DDT es lo que al final sacar beneficio de ese aislamiento y superar esta pandemia que tiene solución y afortunadamente está en nuestras manos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces