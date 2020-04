Mintrabajo le habla claro al fútbol: lo que no podrá hacer en crisis

No todo está permitido con la excusa de la crisis económica generada por el coronavirus covid-19. El mensaje claro salió del Ministerio y tocó, entre otros, al fútbol colombiano.

En declaraciones al programa ZOna Libre de Humo, el ministro Ángel Custodio Cabrera respondió a las consultas que le hiciera la Dimayor, con ocasión de las medidas que espera tomar para hacer frente a la falta de competencia.



Según la fuente, el funcionario no habrá excepciones en medio de esta difícil coyuntura: “A mí me llamó el presidente de Dimayor y le dije que no iba hacer una resolución para sacar gente, que hagan un esfuerzo y lo hicieron. La ley permite que se pueda hacer un acuerdo de voluntades para bajar el salario”.



Este concepto avala entonces las negociaciones que están haciendo varios equipos directamente con sus empleados, siempre y cuando se respete la vigencia de los contratos y se paguen las obligaciones completas.



A la última consulta hubo un no rotundo: "En Dimayor me pidieron que suspendiera pagos parafiscales y les dije que en este momento no se puede hacer, porque no se puede desfinanciar el ICBF, el SENA”.



En el caso puntual de Santa FE, que hizo ese tipo de acuerdo con el equipo masculino pero dio por terminados los contratos con el equipo femenino, el ministro Cabrerra fue muy claro: ""El empleador al final puede tomar su decisión con los empleados, él asume sus consecuencias si cree tener la razón o demás. Santa Fe tomó su decisión, paró por allá, paró por acá. Recibí una queja en el tema de las mujeres, así que voy a mandar una carta para que se haga de otra manera. El empleador toma decisión, pero se atiene a consecuencias”.