Santa Fe respondió a la polémica: hasta la Vicepresidenta envió carta

Santa Fe estuvo en vuelto en una confusa polémica en los últimos días debido a unas decisiones con los salarios de futbolistas, incluyendo equipo masculino y femenino. Eduardo Méndez, presidente del club, salió a aclarar el tema y confirmó que estaba 'muy dolido' por lo sucedido, pues incluso la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió un reclamo por el contrato de las jugadoras.



Las explicaciones que dio Eduardo Méndez:

Sobre la polémica y el equipo femenino...



"Santa Fe ha sido claro, no sé de dónde viene la inconformidad. No entiendo, simplemente saqué dos comunicados, uno donde se manifestó que estábamos en diálogo y el otro donde explicamos que con el masculino llegamos a un acuerdo, pero con el equipo femenino se llegó mucho antes. Haber firmado contratos y querer responder, ese fue el error de Santa Fe, llegamos a un acuerdo con ellas: se pagará el 50% de su salario para que vivan una vida normal. Se comprometió a pagar arriendo y servicios, el 90% no es de Bogotá. Solo 4 van a recibir el mínimo, que son las que menos ganan. La plata que les dio es para ellas, no hay discriminación. Llegamos a un acuerdo, no fue imposición.



Aquí no existió trato diferente, algo que caracteriza a la institucional es el respeto a la mujer, el cariño a la mujer y su posición en el equipo. Quiero que tengan en cuenta que jugadoras empezaron contrato con Santa Fe en febrero y marzo. El club, una vez se conoció la problemática, suspendió entrenamientos y siguió los protocolos. Las mujeres recibieron su pago parcial, las de febrero, las mujeres hoy ya recibieron de marzo y por tal motivo suspende el contrato. El contrato una vez vuelva a la normal, se extiende en el tiempo".



Comunicado de la Vicepresidenta...



"Acabo de recibir un comunicado de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el que dice que hubo una discriminación hacia las mujeres y que el club no respalda el equipo femenino. La verdad no entiendo, estoy muy dolido porque siento que Santa Fe y yo hemos actuado bien con las futbolistas, no le vulneramos derechos y siempre hemos recalcado la importancia, respeto y valor que tiene la mujer. Me deja asombrado porque sí creo que alguien ha actuado sin discriminación ni arbitrariedad somos nosotros, la Vicepresidenta está mal informada y esta mala información es la que lleva a estas malas críticas. Abro mi disposición para el diálogo con ella.

Este es el comunicado de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Foto: Santa Fe Esta es la segunda parte Foto: Santa Fe



Yo hubiera podido mantener los contratos y que terminen en seis meses, sin que haya una Liga Femenina, pero preferí suspenderlos con el acuerdo con ellas para que cuando pase todo esto, se reanude el tiempo y no que unos meses queden sin contrato. Sí estoy muy dolido porque Santa Fe es de los pocos equipos que firmó contrato con jugadoras y los respeto. Incluso fue muy fácil llegar a un acuerdo con las jugadoras, ninguna me expresó quejas".



La actualidad del equipo masculino, patrocinadores y posibles renovaciones...



""No solo a Santa Fe le han manifestado su imposibilidad de pago y han pedido suspensión del mismo (contrato con patrocinadores). No puedo entrar a pelear, es mucho trabajo conseguir patrocinador y el momento actual es muy difícil. Betplay, por ejemplo, no puede tener casi operaciones, cómo le exijo que me pague si no está en condiciones, Hyuandai también, Colanta, Néctar… Hay que llegar a acuerdos en todos los medios. La economía mundial debe hacer sacrificios.



Hay jugadores que terminan contrato a mitad de año y ya hemos adelantado conversaciones. Con Andrés Pérez tenemos acuerdos de palabra, con Fabián Sambueza igual y con él llegamos a que estará mínimo hasta final de esta temporada. Luego tendremos más tiempo para negociar su renovación. Nicolás Hernández si yo creo que regresará a Nacional, es su deseo de cambiar de equipo".