El presente de Nacional y como mitigan la crisis sin ingreso económico

Con la para del campeonato, Atlético Nacional ha sufrido dificultades económicas para poder cumplir con los salarios de sus cerca de 250 empleados, contando cuerpo técnico, jugadores del equipo masculino y femenino, parte administrativa, entrenadores, entre otros. Pese a las medidas que tomó una parte del equipo en cuanto a los salarios, el equipo no podría soportar más allá de este mes de abril para seguir a flote.



El presidente Juan David Pérez habló por medio de una videoconferencia con los medios de comunicación donde habló de temas financieros, salud mental, pandemia, solidaridad y escenarios posibles en la reanudación del campeonato, cuando la emergencia sanitaria lo permita.

“Vivimos una situación atípica, no podemos ser egoístas, nadie se puede victimizar. Todos los sectores están sufriendo afectaciones y el fútbol no es ajeno. Clubes como Nacional dependen de las taquillas y hace 40 días no tenemos un partido como local. Es algo que nos afecta mucho a las finanzas, no solo por esos ingresos, sino porque algunos contratos de publicidad fueron suspendidos, las Tiendas Verdes están cerradas y como empresa, hemos caído a cero en nuestros ingresos y los costos fijos se mantienen”, detalló el dirigente verdolaga.

Sobre los salarios y la determinación en congelar una parte o renunciar a los mismos, por parte de los jugadores o cuerpo técnico, el señor Pérez comentó que “Solo hablo de manera plural, hemos encontrado un gran sentido de pertenencia y comprensión por parte del plantel. Hemos encontrado medidas que a corto plazo alivia el flujo de caja, pero ante la incertidumbre estas medidas quedan insuficientes. Todos en el club de alguna manera aportamos en esta situación. Ha habido rebajas, aplazamientos. Dependiendo de las capacidades cada uno aportó, las medidas que se tomaron hace tres semanas, hay que evaluarlas".

En cuanto a una posible reanudación del campeonato, Pérez dijo que “todos los días estamos hablando con la Dimayor y ellos están estudiando muchos escenarios. El consenso general es que queremos jugar, pero no podemos ser egoístas y debemos cuidarnos. Primero debemos respetar los protocolos de salud. No quiero responder a escenarios hipotéticos. Por ahora tenemos que el aislamiento obligatorio se prolongó y debemos esperar cuando termine".

Del dinero que Conmebol les dio a los clubes participantes en los torneos internacionales, el presidente Pérez expresó que “fue una gran gestión, pero ese dinero estaba presupuestado que ingresara en el mes de junio y seguramente llegará esta semana. Será importante para mantenernos en equilibrio este mes”.

De la salud mental en el club, Juan David indicó que “Esto hace parte de un todo. Mantenemos al plantel activo, darles equipamiento que fortalece el estado físico y una rutina diaria que ayuda en lo mental. En las tardes, hay charlas motivacionales, distendidas y con la sicóloga seguimos acompañando a la gran parte del equipo juvenil que se encuentra en las casas club o en sus hogares los que lograron desplazarse antes del aislamiento obligatorio".

Finalmente, habló sobre los representantes y cómo estos no han vuelto a aparecer en estos momentos de crisis. “Con esta pandemia se desaparecieron los representantes. En una semana regular, recibía 20 llamadas o chats. Ahora apenas un par se han comunicado para saber cómo estamos. Es algo que nos cuestionan. En las épocas de las vacas gordas estaban ahí y en las vacas flacas los extraño".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8