‘El mundo nos necesita, estamos haciendo mucho daño‘: Déinner Quiñones

Con más de 20 días de trabajo desde casa, el plantel profesional de Atlético Nacional sigue trabajando en no perder la forma física, fortaleciendo la mente y llenándose de cariño con sus seres queridos, mientras pasa la emergencia sanitaria a causa del Covid-19. Uno de los jugadores que más hemos visto activo en redes sociales, donde además de los ejercicios, comparte con su familia es Déinner Quiñones, quien se muestra reflexivo en estos momentos complicados para el mundo.

“Hay muchas enseñanzas, en lo personal, el mundo nos necesita, le estamos haciendo mucho daño y debemos ayudarlo. También es un tiempo para disfrutar con nuestras familias, jugar con nuestros hijos. Es un buen momento para fortalecer los lazos con los seres queridos”, comentó el jugador que llegó al conjunto verdolaga este año.



Sobre los entrenamientos virtuales, Quiñones expresó que “ha sido bastante difícil, sobre todo porque hemos estado acostumbrados a entrenar en el campo, pero ahora debemos estar juiciosos en casa, entrenando y poniéndome a punto físicamente”.



Además, detalló que al termino de la práctica, sigue la charla con los compañeros, una manera de seguir conectados como grupo. “Cuando termina el trabajo, nos quedamos hablando como lo hacíamos en el camerino. Estamos trabajando de la mejor manera y con el cuerpo técnico estamos viendo qué otras actividades vamos a realizar en el transcurso de los días”.



Para Déinner es importante seguir manejando la pelota, incluso, si no está en un gramado. Su casa se convirtió en su cancha. “A pesar de no tener un espacio muy grande, trato de tener contacto con la pelota y no perder esa sensibilidad”, remarcó.



En redes sociales ha mostrado su talento con los videojuegos, en especial los de fútbol, esa es una de las actividades extra que realiza en casa, con su familia. “Hay muchos juegos, dinámicas que realizamos en las tardes con mi familia, también me gusta jugar videojuegos, hace poco enfrenté a Jaime (Giraldo), un antiguo compañero de Medellín y fue un lindo reencuentro así fuera virtual, terminamos empatados, juega muy bien”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8