Miguel Ángel López, a la expectativa en el Tour de Romandía

El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) ganó este miércoles al esprint en la primera etapa del Tour de Romandía disputada entre Aigle y Martigny con un recorrido de 169 kilómetros, en la que el australiano Rohan Dennis (Ineos) conservó el maillot amarillo de líder. Sagan, de 31 años, triple campeón del Mundo, se entona a medida que avanza la temporada. Miguel Ángel López ascendió a la casilla 18 a 19 segundos del líder.

Ganó una etapa en la Volta a Catalunya y en la primera en línea de Romandía hizo un esprint impecable en el que impuso su velocidad con un tiempo de 4h12m35s, por delante del italiano Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) y del neozelandés Patrick Bevin (Israel Start Up).



Una jornada de tranquilidad para los hombres de la general, que no se movió y mantuvo a tres hombres del Ineos al frentes, por este orden Rohan Dennis, Geraint Thomas y Richie Porte, estatus que cambiará con toda probabilidad este jueves con la etapa de montaña. Se trataba de una etapa rompepiernas en el circuito del no disputado Mundial suizo de 2020, salpicada por 9 cotas, la inicial de La Rasse y luego cuatro subidas a Produit y otras 4 a Chamoson.



La última de ellas a más de 20 km de meta. Un sube y baja permanente que desafiaron 6 corredores que hicieron juntos casi toda la etapa. Filippo Conca (Lotto Soudal), Joel Sutter (Switzerland), Manuele Boaro (Astana), Diego Ulissi (UAE Emirates), Thymen Arensen (DSM) y Rob Power (Qhubeka) pronto salieron por la gloria, pero con la sentencia firmada de antemano. El Ineos en defensa del liderato de Dennis tomó el mando del pelotón con la fuga estabilizada en menos de 3 minutos.



El joven de 22 años Joel Suter (Bingoal) se trabajó el liderato de la montaña puntuando en cabeza en todas las cotas, menos en las dos últimas, en las que tomo el protagonismo en solitario el joven neerlandés de 21 años Thymens Aresmans (DSM). En la última vuelta al circuito se animó el ritmo. Ineos controló los dos últimos ascensos, a Produit (2,6 km al 7,2 por ciento), por donde pasó escapado Aresmans, y a Chamoson (2,1 ks al 6,2), por cuya cima también pasó al frente el neerlandés, pero de inmediato alcanzado a 22 km de la llegada, en el trayecto llano que conducía a Martigny, la ciudad del cantón de Valais.



Empezó otra etapa, la definitiva, por la victoria. Lo intentó el francés Cavagna, primero en solitario y luego en grupo, pero en ambos casos fue neutralizado, también saltó el suizo Stefan Kung, con idéntico resultado. Ya se olía el esprint y el Bora de Peter Sagan ya estaba tomando posiciones en cabeza. En acción los operarios del esprint. Eran muchos los equipos con aspiraciones y los colores que asomaban por cabeza de carrera.



El Bahrain se mostró ambicioso y trabajó para Colbrelli, quien fue el primero en atacar en la recta de llegada. Sagan tomó nota de que Colbrelli era la buena rueda y le marcó de cerca. Cuando saltó el italiano salió detrás el ciclista de Zelina, quien se puso a su altura antes de batirlo con facilidad. Como en sus mejores tardes. Era la victoria 116 del triple arcoiris y la quinta del Bora en la temporada.



Este jueves se disputa la segunda etapa entre La Neuveville y Saint Imier, con un recorrido de 165 kilómetros. En el trayecto 7 puertos, 5 de segunda, uno no puntuable y uno de primera, la Vue des Alpes (7,8 km al 6,7 por ciento), con la cima a 17 de meta.





EFE