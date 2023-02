Mercedes presentó su W14, el auto para regresar a lo más alto

Mercedes ha presentado este miércoles el W14, el monoplaza con el que quieren volver a luchar por el campeonato. La escudería alemana mantiene su chasis simplificado y vuelve al color negro que lució entre 2020 y 2021.



El vehículo se destaca principalmente por su trabajo de empaquetado el cual es sencillo y evoluciona el diseño que tenían desde el año que al inicio de la temporada no les sirvió de a mucho, pero que al final comenzaron a recobrar terreno.



Por su parte, en la parte frontal, con respecto al W13, cambia el morro del auto que ahora es mucho más corto y plano. Además, la zona de los radiadores aunque no son tan pequeñas como en 2022 si mantienen un estilo simplificado.

"El chasis es significativamente más liviano, con una geometría de suspensión delantera revisada, ajustes del sistema de enfriamiento y un concepto aerodinámico refinado basado en el aprendizaje del año pasado", comentó Mike Elliott, director técnico del equipo.



"El año pasado, una vez que descubrimos lo que teníamos que hacer, nos llevó a una gran cantidad de trabajo para seguir adelante. Hacia el final de la temporada, podías ver que el rendimiento mejoraba. No pudimos hacer todo lo que queríamos con el W13, debido a limitaciones de recursos o porque nuestro enfoque estaba en solucionar otros problemas", añadió el ingeniero.



Por otro lado, Mercedes promete un motor mejorado para esta temporada ya que el año pasado no tuvieron la potencia suficiente para vencer a Red Bull y Ferrari. De hecho, se espera que recuperen la potencia que perdieron con la gasolina E10 que fue introducida el año pasado en todos los carros.



Finalmente, Toto Wolff, jefe del equipo aseguró que la vuelta al color negro fue nuevamente idea de Lewis Hamilton.



"Lewis quería saber qué clase de ejemplo podemos dar como equipo, algo que fuera más allá que dos publicaciones de Instagram. Las buenas ideas no son suficientes si permanecemos en silencio, por lo tanto, queremos usar nuestra voz para defender el respeto y la igualdad. Daimler y los patrocinadores estuvieron de acuerdo al instante", concluyó.



Cabe señalar que durante esta semana, Mercedes sacará su monoplaza a pista, probablemente en la pista de Silverstone en Inglaterra.