Lina Tejeiro hizo dura reflexión sobre los feminicidios en el país

Lina Tejeiro es una de las personalidades más importantes de la farándula nacional y se ha ganado su reputación gracias a sus papeles en la televisión y también por cuestiones fuera de ella.



La actriz es conocida por estar en novelas exitosas del país y también por su gran habilidad para hacer contenido en sus redes sociales, videos que se han hecho virales siempre.



Ahora, Tejeiro en su último vídeo se unió a la campaña ‘Ni una menos’ la cual busca sensibilizar a la comunidad con respecto a los feminicidios y la violencia de género en Colombia y también busca afianzar las herramientas de detención, prevención y atención de las mujeres violentadas.

En el vídeo, la colombiana hace mímica con su voz y allí relata la fuerte y dura realidad que viven algunas mujeres violentadas a diario.



“Si un día de estos me matan, espero que sea entre lunes y viernes antes de las 7 de la noche porque la Fiscalía de la mujer solo trabaja hasta esa hora. Espero andar con pantalón flojo, camisa floja, sin maquillaje porque o si no dirán que yo lo estaba provocando o que yo me lo buscaba. Espero estar en el trabajo o en el súper, porque si andaba con una amiga o fiesta o de viaje dirán que yo me lo merecía porque andaba en la calle. Espero que me maten de día porque si es de noche dirán que si me hubiera quedado en mi casa, nada de esto hubiera pasado”, menciona Tejeiro en el metraje.



La publicación ha recibido muchas reacciones por parte de la gente y han destacado la actriz por dar a conocer estos casos de feminicidio que en el país han ido creciendo en los últimos años.