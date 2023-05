‘Supermán’ López cree que hay persecución contra él y Nairo en Europa

Pese a ser dos de los grandes ciclistas que ha dado Colombia en este último tiempo, Miguel Ángel López y Nairo Quintana pasan por un momento adverso en sus carreras deportivas.



Por una parte, ‘Supermán’ continúa siendo vinculado al caso Marcos Maynar y se encuentra investigado mientras que Nairo sigue sin equipo tras su salida del Arkéa tras su positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022.



Pese a que en estos últimos meses ha querido vincularse a una escuadra europea, no ha tenido mucho éxito e incluso se habla de un supuesto veto por parte de la UCI.

Pues bien, con respecto a ambas situaciones, López se refirió en diálogo con ‘Radio Tour’ a su situación actual.



El nacido en Pesca, inicialmente se refirió a su vínculo con el caso Maynar: “Por el momento, el caso está donde está. Mientras tanto, estoy aquí centrándome en las carreras. No tengo ningún problema con la UCI en cuanto a dopaje ni nada por el estilo”.



“Es un caso abierto, pero no estoy siendo investigado, visto como testigo o en problemas de ningún tipo. Entonces, tal vez los equipos tengan un poco de miedo de enfrentarse a un corredor que parece que hay muchos rumores circulando. Pero en lo que se refiere a un problema, no hay ninguno. Mi pasaporte biológico en este momento es perfecto. Tengo licencia UCI vigente que me permite correr en carreras como la Vuelta a San Juan como lo hice con el Team Medellín. Si no fuera así, no podría competir”, complementó.



Por su parte, habló abiertamente de su despido del Astana, equipo al que demandó por finalización de contrato injustificada: “Me hicieron esperar hasta el último momento para que no pudiera considerar ninguna otra posibilidad de unirme a otro equipo. Me dejaron ir como si nunca me hubieran conocido. Como si yo fuera una persona al azar. Fue un contrato al más alto nivel, pero estoy en paz”.



Por otro lado, López criticó duramente a las autoridades ciclísticas en Europa y asegura que hay una persecusión a él y a Nairo.



“No sé si es porque somos latinos o porque Colombia tiene mucho potencial en el ciclismo, porque llevábamos muchos años dominando y ellos vieron esto como una oportunidad para empujarnos hacia el fondo. ¿Quizás porque los estábamos eclipsando? Pero es verdad, si no fuéramos colombianos no creo que estuviéramos enfrentando lo que nos está pasando en este momento. Los dos estaríamos ahora mismo compitiendo en el Giro, o preparándonos para el Tour, sin ningún problema”, concluyó.