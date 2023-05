Vélez, ácido e irónico por James entrenando en Bogotá: 'es un sainete'

James Rodríguez pasó por Bogotá y se dejó ver entrenando en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), un detalle que no alegró a todos.

"A uno para las malas noticias lo van preparando y está pasando con don James, convertido en próspero empresario de restaurantes en Bogotá y le deseo mucha suerte", adelantó el periodista Carlos Antonio Vélez, reconocido crítico del zurdo, sobre su presencia en la capital y sus imágenes y declaraciones, difundidas por la propia Federación en sus redes sociales oficiales.



El analista habló de "sainete" ante la visita del jugador y sus entrenamientos en la sede de la Federación, el cual tituló 'Por eso estamos como estamos, Pastora'.



Lo que describió como "obra de teatro" va así, según él: "primer acto, foto difundida por sus fans y 'bots' vestido de futbolista cosa, que no hace desde que salió de Olympiacos e incluso estando ahí; segundo acto, ruidosa apertura de su restaurante con periodistas amigos como invitados; tercer acto, foto con componentes del cuerpo técnico mostrada por cuentas oficiales de la Federación, las que muchas veces se prestan para elogiar los logros de Quiñones en México, Cataño en Millonarios, Sabbagh en Perú, Darwin Quintero en América... así destacan brillantes actuaciones..."

Y prosiguió: "​Cuarto acto: medios afines sueltan frases, leí una que me causó mucho impacto, una que decía "posteriormente James dejó saber que es muy probable que sea convocado a la Selección o al menos confía en que así sea pues dijo que 'en septiembre, octubre y noviembre tendremos compromisos importantes y hay que estar de buena manera'... Ya los medios afines sueltan que puede pasar, manifestaciones suyas desde el Arrogante, como se llama su restaurante, en las que asegura que la romperá, como hace diez años"

Finalmente, Vélez dijo que presiente el desarrollo posterior de la historia: "Me anticipo al quinto acto: el responsable, serio y coherente profesor Lorenzo lo llamará por respeto a su trayectoria y ejemplo a los jóvenes, ante el éxtasis del 30 por ciento de la población impulsada por los viejos recuerdos de su época como futbolista, repetidos hasta el hartazgo por los shows vespertinos de televisión todos los días".



En su proyección, continuó diciendo: "Sexto acto: hará algún gol o un pase en su elegante caminar, dirán que es como el Pibe, que camina porque está pensando y no se le puede obligar a correr. Esto desata la histeria de sus valedores en medios y las fans enamoradas. Séptimo acto: clasificamos, volvimos, es que van siete y si no vamos pues dediquémonos al cricket. El único responsable del histórico regreso al campeonato del mundo es él. Lorenzo dirá en conferencia de prensa, con ojos rojos por las lágrimas, que sus decisiones fueron correctas y le tapamos la boca a siniestros detractores".



James Rodríguez trabaja en efecto por estos días en Bogotá, en una visita relámpago para abrir su restaurante Arrogante y para asistir a algunos compromisos familiares, mientras espera una oferta en el mercado e verano que está a punto de abrirse, pues está sin club hace más de un mes. Se especula con posibles ofertas de Brasil y de Turquía, pero por ahora no hay negociaciones confirmadas.