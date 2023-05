Lebron se planteó su retirada tras dura derrota contra los Nuggets

Luego de la dura caída ante Denver Nuggets que provocó la eliminación de los Lakers de la postemporada de la NBA, Lebron James hizo saltar las alarmas ya que se planteó su retiro del baloncesto estadounidense.



“Fue un viaje bastante bueno el de esta temporada. Pero no sé, no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las Finales”, comentó dando un balance de la campaña.



No obstante, dejó un mensaje bastante críptico que podría hacer referencia a una posible retirada.

“Pero veremos, veremos. Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Solo personalmente siguiendo adelante con el deporte del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar”, señaló el ala-pívot de los Lakers.



Por otro lado, valoró la labor de los Nuggets en la final de la conferencia Oeste y señaló que es el mejor equipo que ha enfrentado en años.



“Anthony Davis y yo hablando en el vestuario un poco llegamos a la conclusión de que este es uno de los mejores equipos, o el mejor equipo, contra el que hemos jugado en los últimos cuatro años”, indicó Lebron.



Además, se rindió a Nikola Jokic, jugador franquicia de Denver: Jokic no me demostró nada en esta serie. Ya sabía lo grande que era. Siempre estás desequilibrado defendiendo a un jugador así por su habilidad para anotar, rebotear y tirar. Ve jugadas antes de que sucedan. No hay muchos jugadores en nuestra liga así. Ya sabía que íbamos contra una bestia antes de que empezara la serie”.



Finalmente, Lebron sembró nuevamente las dudas de su futuro al evitar decir si iba a ser parte del proyecto de los Lakers del próximo año: “Ni siquiera he pensado en el próximo año. No lo sé. No he comenzado a pensar sobre el próximo año. Tuvimos una gran racha, pero nos quedamos cortos en nuestra meta que es ganar campeonatos. Sobre eso gira esta franquicia. Perder es decepcionante”.