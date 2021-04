¿Clases con el profesor Juan Pablo Montoya? ¡Todos a fondo!

Hace unas semanas Juan Pablo Montoya fue tendencia en las redes sociales por una foto, en la cuál, varios seguidores le calificaban que su forma de vestir parecía la de un "Profesor de trigonometría".

El piloto colombiano se tomó demasiado bien este tipo de comentarios, su look y forma de vestir dio pie a que fuera motivo de burla en redes sociales. Sin embargo el hecho no paró ahí, este miércoles el piloto colombiano publicó en las redes sociales un particular video sobre el "Profe Monty".



Las imágenes muestran al colombiano enseñando como continúa acelerando a fondo en una de las curvas más famosas del mundo motor: Eu Rouge del circuito de Spa, en Bélgica. Adherido al video, en el copy, Montoya bromeó con la situación: "¡Llego el PROFE MONTY. Pero no a dar clases de trigonometría, esta vez les quiero contar más sobre la telemetría y que todavía voy a fondo en Eau de Rouge".