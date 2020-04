En tiempos de crisis: ¿qué negocio es bueno para invertir el dinero?

La incertidumbre es la nota predominante por estos días en todo el mundo, por cuenta de la pandemia del coronavirus covid-19. Y los principales analistas creen que la post-emergencia será aun más difícil en materia económica.

La desaceleración de los principales mercados mundiales es una realidad que en muchos sectores se percibe desde ahora, y eso genera una gran preocupación, pues nadie sabe qué hacer con el capital del que dispone.



En ese escenario, Juan Camilo Rojas, Gerente de Estrategia de Inversiones de Credicorp Capital, afirma que lo principal es mantener la cabeza fría: “en tiempos de dificultades más que preocuparse por salir aceleradamente a tomar decisiones, se debe es seguir una estrategia que esté orientada por profesionales, para encontrar los momentos correctos y así tomar las mejores decisiones en materia de inversión.”



No sea presa del pánico: “si ya está posicionado en activos (bienes, inversiones, y todo aquello que te genere un valor), trate de hacer los mínimos cambios posibles en su estrategia, es decir, no intente especular si su inversión tiene un objetivo de mediano plazo”.



Sus tres consejos para no perder dinero en esta época son claros:



1. No se desespere en momentos de crisis



Es normal que la preocupación sobre nuestras inversiones crezca en esta coyuntura, pero es necesario seguir y respetar los objetivos de inversión con los que fue planteada la estrategia de inversión en el momento inicial. Nuestra expectativa es que serán cruciales los próximos 3 meses, y en ese sentido los activos deberán comenzar a descontar, en avance, una mejor dinámica económica en el segundo semestre de 2020, registrando mejores precios y rentabilidades.



2. Mantener su perfil de riesgo:



Si bien es cierto que coyunturas como la actual generan oportunidades, sea cauto a la hora de decidir en qué activos invertir, ya que en este momento los precios de aquellos activos de mayor riesgo (o más volátiles) lucen muy atractivos (acciones a bajo precio, por ejemplo).



Si su perfil de riesgo es moderado-agresivo, es decir, que está dispuesto a soportar altas volatilidades y posibles mayores correcciones (bajas) temporales en el precio de los activos, considérelos dentro sus opciones de inversión. Por otro lado, si su perfil en conservador, es decir que no se siente cómodo con una amplia volatilidad de los precios de estos en el mercado, considere activos refugio dentro de su inversión.



Este tipo de activos son los que, en momentos de estrés de mercado, como al que nos enfrentamos actualmente, sirven para conservar el valor del dinero, asegurando fácil liquidez, o al menos llevar las pérdidas al mínimo posible. Ejemplos: Bonos del Tesoro de EEUU, el oro y algunas monedas como el Yen Japonés y el Dólar.



3. Necesidades de liquidez:



Si en este momento sus necesidades de tener dinero líquido son bajas, la recomendación es mantener la estrategia como la tiene hasta el momento (respetando su perfil de riesgo). Por otro lado, si sus necesidades de liquidez son altas, lo recomendable es tener sus inversiones en activos líquidos como cuentas de ahorros/corrientes, fondos Money Market, instrumentos financieros como CDTs, o bonos de calificación AAA con baja duración (vencimientos de máximo año y medio adelante). Este tipo de inversiones tienen un riesgo menor, y ayudan a conservar el valor del dinero en el tiempo (o al menos a incurrir en pérdidas muy bajas), y son, en general, de fácil liquidación.

¿Y la finca raíz es buen negocio?

Según la firma especializada Habi.co, en al actual crisis la compra de vivienda con fines de inversión, a largo plazo es un negocio con buen futuro. Los precios van a bajar y la oferta aumentará ya que muchos necesitarán tener liquidez y saldar deudas.



Sin embargo, la posibilidad de comprar vivienda por la vía del crédito hipotecario va a representar mas dificultades: "El sector bancario está siendo cauteloso en sus mediciones debido al riesgo y a la incertidumbre que existe lo que podría llevar a que los créditos hipotecarios se reduzcan y las personas no tienen cómo financiar la compra de un nuevo hogar", asegura la fuente.