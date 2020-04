La infidelidad que le costó un 'penthouse' en San Andrés al 'Tino'

Faustino Asprilla volvió a contar otras de esas historias de su juventud y demostró una vez más su éxito con las mujeres, aunque eso le implicara ser le infiel a su pareja de aquel momento.

En diálogo con ‘Blog Deportivo', de ‘Blu Radio', el ‘Tino' contó cuando se metió una escapada a San Andrés con la Miss Mundo Colombia de 1992, Guerdy Oviedo, a quien conoció en una feria de Tuluá.

“Le dije a mi esposa que iba a grabar un comercial en Bogotá, pero me fui con esta reina a San Andrés. Allá un peladito me grabó cuando estaba en unas motos de agua me doy un abrazo con ella, pero nada de picos ni nada", contó.

Esas imágenes llegaron a la televisión y aparecieron en un noticiero, por lo que su esposa de aquel momento, Catalina Cortés, quien estaba en Medellín.

Él, según contó, se dio cuenta de su error al estar allá con Guerdy Oviedo, y se devolvió para Tuluá y hasta allá llamó su pareja para reclamarle, aunque supo salirse con la suya. “Me tocó decirle: ‘Cálmese que era una sorpresa, fui a San Andrés y me encontré con esa pelada, pero no hice nada malo, fui porque quería comprarle un apartamento a usted’. Y me tocó comprar un apartamento en San Andrés”, recordó el ‘Tino'.

Quien le ayudó a salir de ese problema fue el empresario Giancarlo Uda, quien consiguió un penthouse en la paradisíaca isla y la llevó a ese lugar diciéndole: “Allá le dije: ‘Esta era la sorpresa, pero los periodistas la tenían que cagar’… Ahí me perdonaron”,