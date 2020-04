Pico y cédula: así funcionará la medida en Cali y Medellín para mercar

El pico y cédula ha sido implementado poco a poco en diferentes ciudades y municipios. Recientemente, Medellín y Cali anunciaron que también adaptarán esta determinación, pero comenzará en diferentes fechas.

Medellín

El pico y cédula comenzó este 2 de abril y aplicará para que los ciudadanos salgan a comprar sus alimentos durante la época de aislamiento que, por ahora, irá hasta el 13 de abril. Esta medida ya estaba siendo utilizada en otros sectores del Valle de Aburrá.

En esa ciudad, el alcalde Daniel Quintero explicó que la medida servirá para “reducir el número de filas que hemos visto en los bancos y a la entrada de los supermercados. Esto también nos va a ayudar a evitar esas personas que vienen haciéndole trampa a la norma, que dicen que van a mercar y realmente están haciendo otro tipo de cosas”

Así las cosas, un miembro por familia podrá salir dos veces a la semana entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. para comprar alimentos o hacer diligencias bancarias. Días del pico y cédula para salir:

Lunes: cédulas terminadas en 1-2-3

Martes: cédulas terminadas en 4-5-6

Miércoles: cédulas terminadas en 7-8-9

Jueves: cédulas terminadas en 0-1-2

Viernes: cédulas terminadas en 3-4-5

Sábado: cédulas terminadas en 6-7-8

Domingo: cédulas terminadas en 9-0

Quienes salgan a las calles y no cumplan con esta medida serán sancionados con una multa de hasta $932.000, informó la alcaldía de Medellín. Además las personas encargadas de verificar que sí les corresponda ese día serán los funcionarios o trabajadores de bancos y establecimientos comerciales.

Finalmente, cabe recordar que en Medellín no hay pico y placa mientras que esté la medida de cuarentena.

Cali

En Cali la medida del pico y cédula empezará a aplicar desde el próximo lunes 6 de abril e igual será hasta el final del aislamiento social. La medida iba iniciar este viernes 3 de abril, pero fue cambiado por determinación de la alcaldía de esa ciudad.

Aunque aún no se conocen los días en los que podrán salir los ciudadanos (se conocerán este jueves), la alcadía sí dio a conocer que la medida cubrirá todos los días, tal como lo hicieron en Medellín.

En Cali, aunque aún no se conoce el decreto final, están buscando juntar el pico y cédula con el pico y placa: “Necesitamos armonizar la medida con el pico y placa vehicular para que la gente no tenga el problema de que si sale a mercar en el carro, ese día no esté autorizado con el pico y cédula", dijo el secretario Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas.