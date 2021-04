¿Sigue el paro? Se pronunció la Central Unitaria de Trabajadores

Este miércoles los habitantes de Bogotá vivieron un intenso día luego de las marchas por el paro nacional. EL Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se pronunció sobre la prolongación de las movilizaciones para este jueves 29 de abril.

Francisco Maltés dejó en claro para los principales medios del país que las jornadas se extenderían este jueves y viernes. Además, aseguro que aquellas ciudades donde no haya confinamiento por el fin de semana tendrían movilizaciones por el sábado 1 de mayo, Día del Trabajo, aclarando que las ciudades del país que no lo permitan, tendrán protesta a través de las redes sociales.



El presidente de la CUT aseguró que si la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno no ha sido retirada convocarán como agremiaciones una nueva jornada de paro para el 19 de mayo.

Las concentraciones en Bogotá

El Parque Nacional, a la altura de la carrera 7.ª entre las calles 36 y 39. Máximo punto de concentración de los centrales obreras, gremios y sindicatos de trabajadores, como Fecode, la ADE y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La Sevillana, en el sur de la ciudad; el Centro Administrativo Distrital (CAD), en la carrera 30 con calle 26, y frente al monumento de los Héroes, en la autopista Norte con calle 80.



Tres universidades públicas de la ciudad: en las entradas de la calle 26 y carrera 30 de la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital sobre la carrera 7.ª (cerca del parque Nacional), y en la Pedagógica, a la altura de la calle 72 con carrera 11.