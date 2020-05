La declaración de Villa: fue víctima y negó agresiones a su expareja

Este jueves Sebastián Villa confirmó su denuncia por extorsión contra Daniela Cortés y negó las acusaciones de su expareja por violencia de género. En declaraciones virtuales ante la Justicia argentina, el delantero de Boca Juniors dio su versión de la historia, y pese a las crudas pruebas que ha publicado la mujer con la que convivía, insistió en que no la ha agredido y que es él la verdadera víctima de este caso.



El diario argentino ‘Olé’ tuvo acceso a las declaraciones de Villa, quien dijo que la violencia física y verbal que se ha dado en la relación ha sido de parte de Daniela, acusándola de constantes chantajes, amenazas de arruinar su carrera, robo y autolesiones.



Villa empezó por contar que su relación con Cortés comenzó en 2018, a través de Instagram, cuando él jugaba en Deportes Tolima. Se veían cuando el jugador tenía algún partido en Medellín y las cosas fueron dándose. Ella lo acompañó a Argentina para realizarse los exámenes médicos y vincularse a Boca Juniors; en ese momento se veían cada dos meses y ella empezó a celarlo.



“Decidimos terminar la relación ahí, ella regresó a Colombia y yo seguí en Buenos Aires. Al tiempo ella me escribía que yo era el amor de su vida, que quería un hogar. Así que volvimos”, comentó Villa.



El delantero relató que en varias ocasiones tuvieron discusiones por dinero. Un día el jugador, según dice el implicado, notó que le faltaban 7.000 dólares en pesos argentinos, pero que Daniela Cortés negó tenerlos. “Al tiempo, ella volvió a Medellín y me confesó que se había llevado la plata”, aseguró. En otra ocasión, hubo un problema por una pulsera que él le entregó para que ella la mandara arreglar, pero no se la devolvió: el accesorio estaba avaluado en 5 millones de pesos colombianos. “Después Villa contó que Daniela Cortés le escribió un mensaje ofreciéndole disculpas y prometiéndole que no iba a ser más celosa, y que no agarraría nuevamente sus cadenas y sus camisas”, cuenta ‘Olé’.



El futbolista aseguró que los primeros días de cuarentena que pasaron en su casa, en Buenos Aires, fueron tranquilos; luego volvieron los celos de Daniela, las agresiones verbales y las extorsiones. “Me decía que yo a ella no la podía dejar porque, si no, iba a acabar con mi carrera, que iba a hacer lo que fuera para dañar mi imagen, para hacerme quedar como una basura, que se iba a autolesionar (…)En varias ocasiones les hice videollamadas a un amigo y le mostraba cómo Daniela me agredía”, relató.



Sebastián Villa asegura que tiene en su poder un video en el que prueba que era su expareja la que lo agredió cuando él decidió dejar su casa y pedirle posada a Juan Fernando Quintero.



“Daniela me golpea... Cojo mi maleta, empaco mis cosas y Daniela me mete una patada, me hace un raspón en la pierna, me revolea toda mi ropa. No obstante, cojo mis cosas, termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá. Daniela me pidió 12.000 dólares para viajar a Colombia en un avión privado, y me dice que si no le daba ese dinero, iba a publicar lo que ella publicó y así dañar mi carrera, y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia”.



Antes de irse de su casa, “Daniela me tira una vela, y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte y lo pongo en mi bolso”, fue parte de la declaración que le dio a la fiscal Verónica Pérez, su abogado defensor, Martín Apolo, y el apoderado de Daniela Cortés, el abogado Fernando Burlando, quien también realizó preguntas en la indagatoria.



Finalmente, Villa aseguró que nunca ha llamado a alguien para lastimar a Daniela o a su familia, pues la antioqueña había declarado que el jugador se había contactado con un sicario y que había amenazado con hacerle daño a su hija. Y en su último descargó dijo que nunca ha golpeado a Daniela o a ninguna otra mujer, a pesar de que otra exnovia suya también lo acusó en redes de agresión en el pasado.