La ventaja que tendría Villa en su defensa por violencia de género

En Argentina sigue el caso de Sebastián Villa, denunciado por Daniela Cortés, su expareja, sobre violencia de género. Cada día hay más pruebas que no le ayudan al jugador de Boca Juniors; sin embargo, el futbolista asegura tener argumentos para su defensa y espera demostrar su inocencia en las próximas horas.



El abogado de la mujer es Fernando Burlando, reconocido en su país por llevar varios casos vinculados a los líos personales de los futbolistas, y este no es la excepción. Burlando habló con ‘TNT Sports’ y dijo que su defendida no tiene la intención de acabar con la carrera de Villa.



“Tenemos que partir de una verdad: Villa es crack, un muy buen jugador de fútbol, y este trance que está pasando no debería afectarlo en nada si realmente es un crack. Si vos me preguntas, ¿Daniela quiere hacerle daño, perjudicarlo y arruinarle la carrera? No, no tiene ningún tipo de intención. Sólo quiere salir de esta situación de la que era rehén, la pasó muy mal. Lamentablemente, en Colombia estos episodios son más normales o se los trata con otra habitualidad que acá. Desde ese costado, no tiene ese estado de ánimo para con él”, comentó el abogado.



El defensor de la antioqueña agregó: “Sí quería terminar con esta situación, no quería más violencia. La decisión la tomó el mismo día que lo denunció luego de haber sufrido por diversos años. ¿Puede Villa acomodar la situación con Daniela? Yo creo que sí, que podría. Hay acciones que todavía están pendientes, tal vez le tocaría al jugador decidir cómo termina una relación que era una unión convivencial y frente a esta situación tendrá la posibilidad de demostrar si es un hombre de bien o no. También podrá defenderse. Lo que no va a poder es sortear un proceso en el que la tiene muy complicada, esto no es un partido de fútbol. Lo que denunció Daniela es algo fuerte. Hay una investigación penal preparatoria en la que hay muchos elementos y a él se le va a hacer muy difícil, obviamente tendrá la posibilidad de defenderse como corresponde’’.



A pesar de estar muy seguro de que puede ganar el caso, el abogado Burlando dio un detalle importante en el caso, que podría beneficiar al atacante de Boca Juniors durante el proceso. “A Villa le va a costar muchísimo sortear esto, pero tiene una ventaja: el proceso tramita en Argentina, Daniela es colombiana y ella quiere irse para allá, su familia la espera allá. Esta circunstancia podría ser aprovechada por Villa para poder defenderse más cómodamente”.



“Si me preguntas si estoy satisfecho con mi trabajo hasta ahora, te digo que sí, porque le generamos una situación de contención. Esto depende mucho de Villa, de cómo lo encare y de qué actitud adopte con Daniela de ahora en más. Un hombre puede ser una porquería hasta determinado momento, pero darse cuenta de que hizo mal las cosas y eso puede significar mucho más de lo que uno se imagina para Daniela”, puntualizó el abogado.