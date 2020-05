Crudos detalles en declaración de Daniela contra Villa: sicarios y más

Se siguen conociendo detalles de la presunta agresión de Sebastián Villa a su expareja, Daniela Cortés, pero ahora con detalles aterradores, aportados por ella en su denuncia ante las autoridades de Argentina.

El diario Olé tuvo acceso a la declaración frente a la fiscal del caso Verónica Pérez en la que Daniela describe, paso a paso, la última agresión que habría soportado de parte del jugador. Se refiere a amenazas de muerte, a sicarios, a problemas de seguridad para su familia y a los golpes que el futbolista de Boca Juniors le habría propinado.



En uno de los partes de la declaración de Cortés se puede leer: "Los sicarios son personas que trabajan haciendo mal, que trabajan en bandas delincuenciales allá en la ciudad (por Medellín). (Villa) empezó a amenazar a mi familia y a amenazarme a mí con que, si yo no me iba de la casa, iba a atentar contra la vida de mis papás y especialmente contra mi hija. Mi familia está compuesta por mis dos padres, mi hermana mayor y mi hija de seis años, que no es hija de Sebastián. Me dijo que, si no me iba de la casa, iba a arruinar la vida de mi familia y la mía, que se comunicaron con uno de los principales (sicarios) de esta banda. Ahí es cuando dice que mejor lo llama cuando esté solo para darle indicaciones de qué hacer".



Según el relato, ella se comunica con su familia: "En ese momento yo me lleno de miedo y de desesperación, y lo primero que hago es llamar a mi papá y ponerlo en conocimiento de lo que estaba pasando. Bajé (a la planta baja) a hablar con mi papá desesperada, y llorando le decía que se cuidaran, que tenía miedo por la vida de ellos, que (Villa) había hecho una llamada, que pida protección y que se fuesen de la casa para un lugar seguro".



Entonces, según ella, Villa lanza duras amenazas: "(Villa) baja con las maletas y empieza a llamar a mi mamá delante de mí, y le dice que si yo no me voy de la casa él va a hacer algo contra la vida de ella, de mi papá y contra mi hija. Entonces mi mamá entra en desespero, esas acusaciones la desesperaron, es hipertensa. Mi hermana en ese momento le cuelga (el teléfono) y empieza a hablar con Sebastián. Él le cuelga y me empieza a agredir".



"Me pega puños, patadas, me pega con el anillo de compromiso, me genera un chichón. Me coge del pelo y me pega patadas en el abdomen, en los muslos y en la cadera. Me coge fuerte de los brazos, me tira al piso. Ahí me paro y salgo corriendo a la cocina. Y él empieza a llamar a su representante, a esperar la dirección del domicilio donde supuestamente se iba a hospedar, en un departamento", añade Daniela.



La mujer asegura que le pide ayuda a ese representante para volver a Colombia: "hablo con el empresario y le pido que me ayude a ir a Colombia, porque él estaba organizando un viaje con otros futbolistas colombianos. Le digo que colabore para que pueda irme, que si ya no nos entendíamos como pareja (con Villa), yo no quería estar más acá, y él me dice que yo no merezco eso, que yo no valgo siete mil dólares (el valor del pasaje) y que me vaya como pueda".



En la declaración consta que él decide salir a esperar la llamada y ella le lanza las maletas a la calle y le cierra las puertas para sentirse un poco más segura y evitar otra agresión. "Al estar en otro país, en medio de toda esta situación de amenazas, de miedo amedrentado, es cuando decido subir la publicación (a Instagram), buscando seguridad para mi familia. Mi familia recibió una llamada de otro empresario diciéndole que paráramos con esta guerra, que Sebastián estaba amenazado, que hiciéramos un acuerdo para retirar la demanda ambos".



Daniela explica también que Juan Fernando Quintero la llama para pedirle que deje entrar a Villa a buscar su pasaporte, el cual no encuentra, y que a convence de abrir porque envía a un primo suyo para garantizar que no le pase nada malo.



La justicia argentina adelanta las investigaciones del caso, mientras Sebastián Villa asegura niega los cargos y Daniela Cortés amplía sus declaraciones. El proceso apenas está en la fase inicial.