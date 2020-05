Villa habría tenido una denuncia en la Fiscalía, pero Daniela la quitó

Este martes se conocieron nuevos detalles de la supuesta declaración que habría dado Daniela Cortes en la denuncia contra Sebastián Villa.

En un texto publicado por Olé se dan a conocer las palabras que la mujer le habría dado a la persona que tomó su testimonio sobre los hechos que sucedieron hace algunos días, cuando la mujer denunció en redes sociales las agresiones que supuestamente le hizo el jugador de Boca Juniors.

En uno de esos apartes, Daniela Cortés habría señalado que ella ya había puesto una denuncia ante la Fiscalía en Medellín en diciembre del 2018.

“Él (por Villa) comienza en Boca en junio o julio de 2018. Cuando empezamos a vivir acá, muchas veces estaba normal y otras veces por el efecto del alcohol se ponía mucho más violento. En Colombia hice una denuncia en la Fiscalía de Medellín, creo que en diciembre del 2018", habrían sido las palabras de la antioqueña.

Sin embargo, ella habría quitado esta denuncia por pedido de una abogada, pues si esto se conocía le podría quitar opciones de sumarse a la Selección Colombia.

“Una abogada me pidió enormemente que la quitara porque en ese entonces iban a empezar los llamados a la selección de Colombia. Él me lo pidió. Como siempre, venía con sus palabras, con sus promesas. Me pidió que no acabara con su carrera. Yo, de ser la víctima, empecé a sentir que le estaba haciendo mal, entonces la retiré", dicen esas declaraciones compartidas en Olé.

Sebastián Villa se puso la camiseta de la Selección Colombia por primera vez en septiembre del 2018 con Arturo Reyes como entrenador, mientras que su primera convocatoria con Carlos Querioz fue en marzo del 2019, aunque no volvió a ser tenido en cuenta posteriormente hasta la preselección que se había hecho para la primera fecha de Eliminatorias.

Daniela, según esas declaraciones, ocultaba los rastros de agresiones pasadas y cuando otras personas preguntaban sacaba otras excusas.

“Ha habido gente que me vio golpeada, pero yo buscaba excusas diciendo que me había caído, que me había golpeado. Las discusiones (con Villa) siempre terminaban en golpes, porque yo quería pasar tiempo con él y él, con sus amigos. Tampoco sabía que tenía maltratos anteriores con sus parejas", habría expresado Daniela.