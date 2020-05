El jugador colombiano que estuvo cerca de comer carne de perro

Son muchas las historias sobre la comida exótica, para los americanos, que se puede encontrar en Asía. También son muchos los futbolistas de esta parte del mundo que han ido a probar suerte allí y uno de ellos fue Ánderson Plata.

En 2013, al jugador guajiro se le presentó la oportunidad de salir del Deportivo Pereira al Daejeon Citizen, de Corea del Sur. En ese club, el jugador vivió una experiencia que lo tuvo cerca de comer carne de perro.

En ese club, la alimentación era estilo buffet, por lo que cada jugador elegía qué comer según lo que preparaban en el lugar donde estuvieran. Pues ante el desconocimiento del idioma, Plata eligió una carne que visualmente era muy parecida a la carne de vaca, pero en realidad era carne de perro.

“Un día llegamos de entrenar a la sede para comer, que es el mismo lugar que uno tiene para descansar, aunque después cada quien se va para su casa. En la cena era buffet y yo escogí mi comida y en las carnes había perro, pero se parecía mucho a la de vaca. Yo eché de esa y cuando iba con mi plato vi a los coreanos riéndose, pero yo no presté atención. Cuando voy a comer, el traductor, que siempre se sentaba a mi lado, me pregunto si a mí me gustaba esa carne y yo ‘sí claro, allá en Colombia comemos vaca' y él me dice ‘no es carne de vaca sino de cachorro, de perro' y yo me paré a devolver eso", relató Plata en diálogo con Liga Deportiva.

Sin embargo, Ánderson hizo una aclaración: “Allá las personas que comen perros son las personas antiguas, las que estuvieron en la guerra y eso. No era muy común comer perro".

Plata solo duró una temporada en ese país y en ese mismo club compartió con César Arias, actual delantero de Alianza Petrolera. Con él también comía una carne muy rica, pero no preguntaba de qué era para no asustarse, según dijo.

Puede escuchar esta historia desde el minuto 58 de esta entrevista