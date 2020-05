¿El sistema Gallardo? Ordenó que golpearan a dos jugadores colombianos

Marcelo Gallardo es uno de los técnicos más laureados en el continente por su exitoso paso por River Plate, club con el que lo ha ganado todo a nivel continental.

El entrenador a enfrentado a varios clubes colombianos con éxito y uno de ellos es Independiente Santa Fe, contra el que jugó la Recopa Suramericana y recientemente en la Copa Libertadores del 2018.

En el partido de la Libertadores que se disputó en el Monumental, el entrenador dio una orden clara: pegarle a Jhon Pajoy y a Anderson Plata, las dos flechas que tenía el equipo por las bandas. Los encargados de esa labor fueron Jonatan Maidana y Javier Pinola, dos duros defensas que cumplieron con lo ordenado por el entrenador.

La historia la contó el mismo Ánderson Plata en diálogo con Liga Deportiva y recordó que estuvo 87 minutos en el campo de juego, posteriormente, cuando el partido acabó, Juan Fernando Quintero le preguntó la razón de su salida y ahí le confesó que las patadas habían sido orden del entrenador.

“Con esa lástima se me acercó y me dijo: los mandaron a que les pegaran. Antes de la charla, el profe les dijo a los dos centrales que a mí a Pajoy, que era el otro extremo, nos tenían que pegar de entrada y así fue", recordó Plata.

Y es que esa patada no se le olvida al guajiro, pues estuvo varios días con la marca en su pie y el tobillo inflamado. Además recuerda exactamente como fue la jugada.

“Fue un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha y me pisa arriba el tobillo. Ni fue por el balón, yo lo había tirado largo ya, fue por el tobillo. Yo seguí el partido así, pero no era el mismo", dijo el delantero.

Además, de aquel partido, plata recuerda que no fue el único con peleas con los defensas de River Plate, pues Wilson Morelo se enfrentó con ellos en varias oportunidades en ese partido.