Abogado de Daniela Cortés le tira con todo a Villa: 'No es de hombre'

Este jueves, el abogado de Daniela Cortés, Fernando Burlando, dio detalles de cómo fue la indagatoria judicial a la que asistieron el futbolista y el jurista.

“Villa estuvo muy rígido, muy estructurado. Decir que tu mujer te roba el dinero que tenés sin llave en tu casa, no es de hombre... Un hombre si tiene que reconocer cosas las reconoce. El buscó armar una estructura para la hinchada, sólo un machista puede interpretar lo que quiso decir. En la media esto provoca enojo", dijo el abogado.

Según Burlando, el futbolista ratificó la denuncia que hizo contra su ex-pareja, en las que expresó una vez más las supuestas extorsiones de ella.

“En realidad, no se recibió declaración indagatoria, sino que ratificó la denuncia a Daniela por extorsión. Fueron tres horas de escuchar cosas insólitas... Cuando Daniela tenga acceso a la declaración se va a enojar mucho lo que dijo este hombre", dijo.

El abogado señaló que en las declaraciones que Sebastián Villa daba no mostraba que fueran una relación sino una mujer más.

“Siempre trató de alejarse de la relación, yo le pregunto ‘dónde pernoctaban cuando Daniela venía a Argentina' y él decía ‘dormía conmigo'. ¿Sabés cuál fue la última pregunta mía para pegarle una bofetada a este chico? ‘¿Usted tiene conocimiento de la pericia psicológica, que dice que Daniela vivió escala muy grave, número once?'. Si un tipo que tiene una pareja, que no la reconoce como pareja... La dama que estuvo con él, durante dos años, que no es nada, denuncia violencia género... Y después él va y, frente a lesiones y reconocimiento de profesionales de jerarquía que dicen que hubo violencia de género, él dice que le pegaron a él, no va", añadió Burlando en América TV.

El jurista señaló que: “Dijo: ‘Me robó 400.000 pesos'. Dijo que le robó una cadena. Eso lo comentó para romper la imagen de Daniela. Desde mi punto de vista me pareció muy pobre en la estructura. Le pedí a la fiscal que me deje repreguntar, porque yo oficié de abogado defensor de Daniela, no de particular damnificado como estamos en la causa de violencia de género. Dijo que le pidió plata acá, 50 mil dólares, y en Colombia, 100 mil; y también plata para volver a Colombia en un vuelo privado de regreso dada las circunstancias del fútbol actuales", relató Burlando.

Finalmente, el abogado expresó que Villa aceptó tener un anillo con ella, pero que no era de compromiso. “El decía que no era la novia, que no convivía, pero cuando estaba en Argentina estaba 15 días con él... Decía que eran novios o noviecitos. Yo le digo: ‘Dígame, ¿tiene anillo de compromiso?'. Me responde: ‘No, tenemos pero no de compromiso'".