Después de no presentarse, Villa ratifica denuncia a Daniela Cortés

Luego de que Sebastián Villa no se presentara en dos oportunidades a ratificar su decisión de hacer una contra denuncia, sobre la situación de violencia de género en la cual él es acusado por su expareja Daniela Cortés. El abogado del colombiano, Martín Apolo, aseguró que en las próximas horas se presentará junto con Villa en la Fiscalía, con el objetivo de hacer formal la denuncia en contra de Daniela, e ir a 'fondo' con el tema, según lo informa el diario Olé.

Villa, tras las acusaciones legales de su expareja, afirmó que haría una contra denuncia por extorsión en la cual refiere: "Daniela Cortés no paraba de agredirme verbalmente exigiendo sumas dinerarias que debía entregar tanto aquí como en Colombia, caso contrario arruinaría mi carrera como futbolista. Me pedía 50.000 dólares en Buenos Aires y 100.000 en Colombia, junto con pasaje en vuelo privado de repatriación, caso contrario se golpearía y me denunciaría por lesiones y violencia de genero”.

El futbolista colombiano, también indicó que se retiró de su apartamento con el fin de no alargar la discusión con Daniela, y en el momento que él dejó el lugar, la mujer anteriormente mencionada no presentaba ningún golpe.



Hay que aclarar que el recurso que presentará Villa ante la Fiscalía de contra denuncia, no hace parte de su defensa, sino que es un recurso que habitualmente se presenta en respuesta a una acusación.