Otro exBoca cuestiona a Villa: 'Será difícil sacarle esto de encima'

Mientras avanza la investigación judicial en Argentina contra Sebastián Villa, por presunta agresión contra su pareja, Daniela Cortés, los comentarios sobre su comportamiento van y vienen, no siempre de manera positiva.

Uno de los últimos en opinar ha sido Sergio Saturno, ex jugador xeneize y ex DT de las Inferiores, quien salió recientemente del club cuando llegó la nueva administración, de la que hace parte el colombiano Jorge Bermúdez.



Saturno fue claro: "Si es verdad, es algo grave", dijo en entrevista con el diario Olé. "Cuando vos firmás un contrato hay cosas que tenés que cumplir y dentro de eso está lo que es fuera del campo. En todos los clubes es así. Qué va a pasar con Villa lo tienen que decidir los dirigentes, pero me parece que eso no es un ejemplo a seguir", comentó.



Aunque es respetuoso de la tarea de la justicia, el exBoca asegura que ya el escándalo mismo pudo hacerle un daño demasiado grande: "Será difícil sacarle esto de encima", dijo.



Su comentario va encaminado a que, sea cual sea el fallo, los argumentos de Daniela Cortés fueron muy evidentes: "La chica no creo que invente esa cosa, no se va a pegar un cabezazo contra la pared".



Villa y Cortés atienden los requerimientos de las autoridades argentinas, en un proceso que está en su fase inicia y que, como dice Saturno, podría estarle pasando ya una costosa factura al futbolista colombiano.