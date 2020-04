El peor panorama posible para Sebastián Villa contado por una experta

Son pocos los equipos de fútbol en el mundo que tiene un área especializada en violencia de género, pero en Argentina existe uno y es Vélez. La encargada allí es la abogada Paula Ojeda, quien es la primera en estar al tanto de todo lo que pasa en este tema.

Ojeda habló con Olé sobre la situación de Sebastián Villa, quien fue acusado por su expareja de haberla golpeado y mostrando fotos y videos de las supuestas agresiones.

“La situación ideal sería justamente que terminen el contrato y expulsen al jugador, que rescindan de la mejor manera que sea posible. ¿Sabés qué pasa? Estás alentando a todas las personas a que... Es un violento, la cagó a palos a la mujer. Si queremos dar un corte con el femicidio, cada uno desde su lugar... Como podemos condenar a un boxeador, a un remisero o a un empresario, no importa el rol. El tema de los futbolistas es que son varios millones", dijo.

Sin embargo, ella asegura a que no se puede esperar a que la justicia tome decisiones porque la coyuntura del coronavirus hace que todos los procesos se demoren mucho más.

“En cuarentena todo es un letargo, y Boca sale beneficiado. No hay partidos... "No lo convoco en tanto tiempo a los entrenamientos...". ¡Si no sabemos cuándo vuelve el fútbol? Desde ese lugar se vería beneficiado. Yo tomaría una decisión rápida. Hay una denuncia judicial con fotos, videos, médico forense que avala. Si tenemos que esperar que la justicia saque una resolución nos quedamos a medio camino. Tenemos que trabajar y aceptar y reconocer que la mujer fue víctima. También me llama la atención el comunicado", añadió.

Así, Paula Ojeda, que no tiene nada que ver con Boca Juniors, pero sí está vinculada al fútbol, dio su concepto sobre lo que debería pasar con el futbolista, quien ahora enfrenta un proceso legal del que espera salir bien librado.