Sara Uribe y sus picantes respuestas sobre pasado y dinero de Guarín

Sara Uribe, quien estuvo con el colombiano Fredy Guarín en China y Brasil, hizo una transmisión en vivo respondiendo a varias preguntas que le hacían sus seguidores en la red social de instagram.

Algunas de esas preguntas estaban relacionadas con el volante colombiano que actualmente juega en el Vasco Da Gama y así respondió ella sin contemplación alguna.

¿Qué te pasó con Fredy?, le preguntaron y ella respondión “Nada mi amor, ¿qué me va a pasar?".

Posteriormente, a la mujer la llamaron “quitamaridos", pues algunos creen que ella se interpuso en la antigua relación de Guarín, quien antes estaba con Andreina Fiallo.

A esta ofensa, Sara Uribe respondió “¿Otra vez tú?, ¿cómo quitar maridos?, ese tutorial te lo doy en la próxima clase, besos. Ve y cuida el tuyo porque de pronto puede estar mirando y queda tan flechado conmigo que sin necesidad de quitártelo se queda conectado".

Otra de las críticas que le hicieron a Sara Uribe es que quería quedarse con parte del dinero que Guarín había ganado y ella dio que “el dinero de Guarín es el dinero de Guarín, el mío es el que yo me voy a conseguir y yo ¿para qué conseguir tanta plata? Nooooo, yo no necesito tanta para ser feliz ¿No ve lo que como? ¿no ve con lo que soy feliz yo? no necesito tanta plata ¿Para qué? ¿Para estar encerrada, sin zapatos y en pijama? ¡Eso para qué plata!", dijo.

Ninguno de los dos ha manifestado si esa relación terminó, sin embargo, lo que es claro es que en este momento están alejados y desde hace varios meses no ha compartido imágenes juntos, por lo que especulan que pudieron haber terminado.