El comentario de Wbeimar Muñoz sobre mujeres que califican de machista

Wbeimar Muñoz, periodista antioqueño de reconocida trayectoria en los diferentes medios de comunicación por más de 40 años, está en el ojo del huracán. Todo por cuenta de unas declaraciones en medio de las supuestas agresiones de Sebastián Villa a su expareja Daniela Cortés.

En su participación en el programa de Win Sports, el panelista se refirió al aspecto físico de las parejas de los futbolistas con descripciones y palabras que fueron tildadas de machistas, sexistas y otros adjetivos.

Estos muchachos que me parecen son de una mentalidad un poquito frívola, la primera que ven voluptuosa, con esa se van y no estoy diciendo, en ese orden de ideas, que no sea una persona muy espiritual o muy culta la actual pareja de él. Pero casi todos caen en lo mismo: tienen sus mujeres como trofeo de guerra, de gran batalla. Esas botineras me parece que no está bien pensado. Uno ve el matrimonio de Messi, de Falcao, en su momento el de James Rodríguez con Daniela Ospina, mujeres que son de otro tipo realmente y son matrimonios que son de más duración, pero cuando estos se meten con botineras se meten unos encartes muy berracos", dijo el periodista.

Wbeimar Muñoz también explicó cuál es el concepto de botineras: "Son mujeres que se distinguen por sus grandes pizarras adelante y sus grandes retaguardias también, con muchísima silicona".

Y ahora en Win Sports justifican las golpizas, da a entender Wbeimar Muñoz que si es mostrona bien dada la paliza, los tiene mal la falta de fútbol a estos señores pic.twitter.com/df5vJyEeMu — Yo no me llamo Javier ♓ (@javierpumpkins) April 30, 2020

Por estas palabras, al periodista antioqueño lo han criticado fuertemente en redes sociales, pues creen que sus declaraciones juzgan a las mujeres con las características físicas que él describe, aunque hay otros que apoyan al comunicador.