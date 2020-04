Quintero estalla en redes tras críticas por alojar a Sebastián Villa

El volante colombiano, Juan Fernando Quintero, estalló en redes sociales en medio del escándalo el cual involucra al colombiano de Boca Juniors, Sebastian Villa, al ser denunciado por su pareja por violencia de género.



Quintero, quien recibió a Villa en medio de la cuarentena que vivía con su hermano menor, respondió a través de su cuenta de Instagram, una publicación que realizó el diario argentino ‘Olé', en la que aclaró la situación y negó supuestos rumores sobre la supuesta molestia de Marcelo Gallarado, técnico de River Plate.

En medio del escándalo, el volante colombiano, respondió a ‘Olé', diciendo: “Nadie se enojó con nadie. ¿O no se dan cuenta que no pueden estar cerca de casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano, diferencien eso. Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar… Abrazo”.

Respuesta de Juan Fernando Quintero, diario Olé. Foto: Diario Olé

Juan Fernando Quintero, estalló ante las críticas, después de que el diario argentino asegurara que desde el alto mando de River Plate se le habría aconsejado al colombiano, que no se involucre en el tema: "Nos sorprendimos cuando nos enteramos de la situación. No sabíamos que Juanfer había alojado a Villa y Marcelo le sugirió que no vuelva a quedarse en la casa", afirmó uno de los dirigentes del conjunto de Núñez, al hablar sobre una supuesta comunicación por parte de Gallardo.