Razón de Colombia sin Mundial: 'da piedra por caprichos de jugadores'

Mientras el mundo se concentra en Catar 2022, la Selección Colombia organiza amistosos más bien intrascendentes, producto de su insulsa eliminatoria sudamericana, en la que esforzó con gran éxito por quedar eliminado.

Y mientras se hacen concentraciones y demostraciones pensando en la revancha en el Mundial 2026, un rumor vuelve a escena y revive los fantasmas de división, de posible 'cajón' al técnico Carlos Queiroz como causa primaria de la dolorosa eliminación.



El encargado de traer de nuevo el tema a discusión fue Pedro Sarmiento, ex DT de Atlético Nacional, en charla con el programa Deportes sin Tapujos.

​

"A mi me da muchísimo dolor y tristeza, me da una piedra saber que Colombia, habiendo tenido una buena camada de jugadores no haya tenido la berraquera, la hidalguía, el carácter, el temperamento para no haber hecho lo que hicieron en esos dos partidos en los que nos eliminaron cuando sacaron a Queiroz", declaró.



¿A qué se refiere puntualmente? "Uno se va entrando de lo que pasó. No fue netamente falta de capacidad sino de patriotismo. Uno va sabiendo lo que pasó y el grupo no llegó e la mejor manera, haber puesto a Colombia en un lugar que no merece por caprichos de jugadores es supremamente doloroso", añadió.



¿De qué jugadores habla? ¿Qué hicieron contra el DT portugués que hoy dirige a Irán en el Mundial de Catar? Nuevamente, no hay detalles. Las acusaciones van y vienen cada tanto pero nadie se hace cargo de contar verdaderamente lo que ocurrió, con nombres propios y hechos verificables. Pero lo que sí parece cierto es que algo fuera de lo normal pasó para que Colombia no lograra el cupo a la Copa Mundo y no fueron solo la crisis de 7 partidos sin marcar goles.



Sarmiento eligió a Brasil como favorito al título en Catar, "para mi gusto son los mejores del mundo, juegan siempre serios, siempre bien", dijo. Su futuro sigue en el limbo y no pasa de "puro movimiento de empresarios y prensa pero ninguna oferta, nada". Pero sus señalamientos reviven un fantasma que sigue sin descubrirse y que no deja de ser una sombra sobre la selección nacional y todos sus integrantes, culpables o no.