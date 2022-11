Queiroz se escudó por situación social en Irán: ‘Son seres humanos’

Inglaterra fue claro dominador frente a Irán y protagonizó la primera goleada del Mundial de Qatar 2022, al vencer 6-2 a los dirigidos por el recordado ex entrenador de Selección Colombia, el portugués Carlos Queiroz, quien fue fuertemente criticado tras el flojo debut en el grupo B.



Al terminar el escandaloso resultado, Queiroz fue cuestionado en conferencia de prensa, pues dio la puntada inicial a la eliminación temprana de Irán en Qatar, pero el técnico portugués fue claro y explicó lo que sucedió en cancha y culpó a la situación social que viven en Irán, confirmando que eso afectó a sus jugadores contra Inglaterra.



“Todo el mundo conoce las circunstancias, el ambiente de mis jugadores no es el ideal. Con todos los problemas que los jugadores están viviendo es muy difícil concentrarse. Ellos están afectados por el tema. Son seres humanos”, declaró Queiroz.



Sin embargo, entrando en el juego contra Inglaterra, Carlos Queiroz confirmó que el resultado no es lo importante para él, sino el funcionamiento de su equipo, donde resaltó lo bueno que hicieron y lo que viene en el grupo B.



“Ha sido un buen entrenamiento para nosotros, aprendemos para estar bien preparados para los próximos partidos. Este no era un resultado que contara para nosotros, los resultados con los que estamos haciendo cuentas son contra Gales y Estados Unidos”, finalizó Carlos Queiroz.





Con esta dura derrota frente a Inglaterra, Irán es último del grupo B y quedó obligado a derrotar a Gales en la segunda fecha, partido que se disputará el 24 de noviembre en Al Rayyan.