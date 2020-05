Despierta amores y odios: ¿Quiénes han defendido y atacado a Pékerman?

En los últimos días, José Néstor Pékerman ha estado en el ojo del huracán, tras diversas declaraciones de futbolistas que han hecho parte de Selección Colombia. Elogios y críticas han caído sobre el DT argentino.

Quienes lo critican, aseguran que no daba oportunidades suficientes y su libreto era siempre el mismo. Por su parte, quienes lo defienden proclaman que dejó en el grupo grandes enseñanzas y cada decisión que tomaba iba en pro de ofrecer lo mejor para el equipo.



Acá en Futbolred le traemos un balance de los críticos y defensores de ‘Don José’.

- Hugo Rodallega



Fue el primero en apuntar contra Pékerman. En diferentes medios aseguró que su rendimiento en Turquía fue extraordinario, en 2015, pero jamás tuvo una oportunidad. “En mi primera temporada en Turquía anoté 24 goles y fui el máximo goleador colombiano en Europa. Esperé el llamado aunque sea a un partido, pero nunca llegó”, comentó en su momento.



Incluso reconoció que en procesos anteriores “se fijaban en el que estaba en buen momento” pero con el argentino al mando no ocurrió lo mismo.

- Carlos Bacca



El oriundo de Puerto Colombia fue el segundo en criticar y el primero del grupo que trabajó con Pékerman. Aseguró que tuvo poco respaldo a lo largo del proceso y por ello sufrió de gran manera. “Son cosas que uno se guarda pero a mí me faltó confianza, es algo que nunca tuve del ‘profe’ y jugaba solo porque lo venía haciendo con mi equipo”.



​Incluso recordó dos momentos duros en su etapa como jugador de la Selección: “Cuando iba a empezar el Mundial de 2014, yo estuve de titular hasta dos días antes y en una práctica me sacaron para meter a (Víctor) Ibarbo, eso dolió bastante” y la otra ocurrió en Rusia 2018 cuando “entrené con el equipo, antes del partido contra Japón, y yo estaba en el once titular. A las casi 12 de la noche, ‘el profe’ me llamó a la habitación y dijo que yo no iba a jugar sino Cuadrado”.

​- Jackson Martínez



El atacante siguió la línea de Bacca y criticó a Pékerman por la falta de confianza que recibió en la Selección Colombia. Manifestó que “la connotación directa con él es: si no cuenta conmigo, yo no me siento parte de lo que es estar así”, e incluso apuntó que su situación no era la única sino que “muchos compañeros no tuvieron la confianza para tener un rendimiento eficaz”.



Y resaltó otro defecto que vio en el argentino: “Cuando le dices a un jugador que es la última opción, se disgusta pero al menos lo sabe. Sin embargo, cuando el DT dice una cosa y actúa diferente, eso complica la relación. Él toma decisiones y hay que respetarlas, pero la falla está en mencionar algo y hacer lo contrario”.



- Aquivaldo Mosquera



El defensor fue el último en unirse a la lista de detractores. Se refirió a incoherencias al interior de la Selección durante años y puntualizó en la lista que escogió para el Mundial Brasil 2014.



“Con el señor yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera ni manejándose bien conmigo, yo no permito esas cosas. Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes”, señaló.

- Macnelly Torres



Fue el primero en defender a Pékerman, a pesar de no haber ido a las grandes citas mundialistas. Respecto a las críticas dio su punto de vista, enalteciendo el trabajo y que a fin de cuentas son solo decisiones técnicas que deben ser respetadas, “cuando estuve adentro fui feliz, cuando he estado afuera pues no he estado contento”.



Afirmó que “siempre tuve la confianza del cuerpo técnico y en ese sentido no tengo nada de qué hablar”, pero aclaró que ello fue por mérito propio “me lo gané con fútbol”. Respecto a Bacca, analizó que “él pensó tener más minutos porque casi siempre estaban Teo, Falcao, Muriel y jackson”, mientras que por Aquivaldo reconoció que “creía estar en nivel por jugar en el extranjero, pero Pékerman por gusto eligió a Valdés”.



- Cristian Zapata



El zaguero caleño fue el último en salir a defender al argentino, afirmando que, en su caso, aprendió mucho durante el proceso y las enseñanzas al interior del grupo fueron importantes. “Él me enseñó a seguir trabajando y tener paciencia, cada oportunidad que me dio la aproveché”.



También le respondió a los que no estuvieron conformes con Pékerman: “Es normal que cada uno diga cómo se sintió en el momento, pero él nos dejo algo lindo: amor por la camiseta y compañerismo”.