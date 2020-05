Empiezan las salidas: los jugadores que no seguirían en Santa Fe

Santa Fe, como todos los equipos en Colombia, está a la espera del regreso del fútbol y también tiene un fuerte impacto económico debido a la pausa del fútbol por la pandemia del coronavirus.



Así las cosas, empiezan los problemas para mantener las nóminas y contratos de futbolistas, especialmente de algunas figuras que tienen sueldos altos. Además, hay jugadores que terminan contratos y no serían renovados.

En primer lugar, está Nicolás Hernández. El joven central estaba a préstamo de Nacional y tenía un alto precio de compra, por lo que terminará contrato en junio de este 2020 y regresará al club verde para seguir con el equipo en el que creció desde las divisiones menores.



Por otro lado, está Federico Anselmo, argentino. El futbolista no tenía minutos y no era tenido en cuenta para la parte ofensiva del equipo. Ahora, al parecer, todo estaría arreglado para su salida y terminación de contrato con el club.



A estos dos futbolistas, según Iván Caballero, periodista, se unen Yohandry Orozco y Mauricio Gómez, quienes llegaron a inicio de año. Ambos jugadores saldrían a mitad de año y no seguirían en el cuadro cardenal.



Por otro lado, sigue la incertidumbre con Fabián Sambueza, Andrés Pérez y Luis Manuel Seijas. Ambos terminan contrato a mitad de año y son de las figuras que tiene el equipo, por lo que su sueldo es importante. Sin embargo, al parecer, tendrían acuerdo con el club para quedarse, por lo menos, hasta final de año.