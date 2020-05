¡Defiende a Pékerman! Hombre de Selección rechazó críticas de Bacca

En las últimas semanas, algunos exjugadores de la Selección Colombia ha criticado públicamente a José Pékerman, al sentir que les quitó protagonismo mientras fue entrenador nacional.

Pedían una oportunidad que, según ellos, el argentino les negó. Llama la atención que justamente uno que hizo parte del proceso, que estaba entre los convocados frecuentes, que tuvo grandes demostraciones y tendría por qué reclamarle al DT, sea quien haya salido a defenderlo.



Se trata de Macnelly Torres, un experimentado, campeón de Copa Libertadores con Nacional, quien destacó el apoyo que recibió de Pékerman: "Cuando estuve en las Eliminatorias, siempre tuve la confianza de ellos y en ese sentido no tengo nada que hablar. Es cierto que yo me lo gané con fútbol, no queriendo decir que ellos no, y que el fútbol tiene esas cosas", dijo en entrevista con el Vbar de Caracol Radio.



"Son 11 jugadores, son 13 o 14 los que entran y seguramente los que quedan afuera no van a quedar contentos y he estado de las dos partes. Cuando he estado adentro he estado feliz, cuando he estado afuera no he estado contento. Y a veces uno termina recriminando o no estando de acuerdo con algunas cosas", añadió.



Macnelly habló puntualmente de las críticas de Carlos Bacca y Aquivaldo Mosquera: "En el caso de ellos, capaz que no pasó lo mismo, de pronto Carlos pensó tener más minutos y es aceptable. Porque casi siempre eran 'Teo', Falcao, Muriel, Jackson., de pronto él no entraba tanto".



Igual de claro fue sobre Aquivaldo: "Y el caso de Aquivaldo, para hablarlo abiertamente, en un momento sintió que estaba en el extranjero, que estaba en un nivel bastante importante y que realmente el que jugaba en su posición era Valdés, que de pronto no tenía esos argumentos. Pero creo que Pékerman, por lo que él como entrenador quería armar y por gusto, se decidió por Valdés, a veces pasa así".



Una única deuda le quedó a Macnelly, no del todo culpa del DT: "Tengo que decir que merecí ir al Mundial por encima de algunos colegas que sí estuvieron, pero en cuanto a la confianza que pude tener en la selección, puedo decir que sí la tuve. Por lo menos, personalmente, porque en el fútbol se dice que la confianza se la da el técnico, pero realmente cuando uno está en la cancha se la da uno mismo. Uno tiene que rendir para seguir estando en nómina de selección", dijo.



Vale recordar que, cuando tenía más continuidad en la selección Colombia, el medicoampista decidió irse a Arabia tras una jugosa oferta económica, lo cual lo sacó del radar del argentino.