‘Si quisiera retirarme en algún equipo, ese sería Nacional‘: Macnelly 

Con 35 años y su presente en Alianza Petrolera, Macnelly Torres se prepara para cuando regrese el fútbol, pueda mostrar ese talento que le significaron en títulos y buenos momentos en los clubes por donde jugó en Colombia, México, Chile, Paraguay y Arabia Saudita. En diálogo con Felipe Muñoz a través de su cuenta de Instagram, el barranquillero anhela volver a vestirse de verde y cerrar de esta manera su carrera deportiva.

“Estar en Nacional es una sensación diferente, cuando entrábamos a la final, sabíamos que íbamos a ser campeón. Admiro al jugador que llega a Nacional y triunfa, porque eso es un ‘plus’”, destacó Torres, quien ha ganado 10 títulos con el conjunto antioqueño.



Sobre el lugar que tiene en la historia verdolaga, Macnelly comentó que “siento que puedo ser uno de los jugadores grandes en la historia de Nacional. Pero hay edades y momentos, uno lee, compara y duda. Lo que sé es que soy el volante ‘10’ que más títulos ha ganado en Nacional y eso no me lo quita nadie, hasta que llegue uno que me pueda superar. Vivo muy agradecido por todas las etapas que viví, es un club que se convirtió en mi casa, entre todos hicimos una historia que va a perdurar por siempre”.



Además, habló sobre su salida de Nacional en julio de 2018. “(Jorge) Almirón llegó a Nacional y él nunca me dijo que no iba a contar conmigo hasta el final de la pretemporada, me parece que fue un mal manejo. La intención de él era no contar con varios referentes, no veníamos haciendo las cosas tan mal. Pasaron muchas cosas en el semestre y decidí irme de Nacional, al final de ese semestre tomé la decisión de irme para no entorpecer el proyecto que se estaba construyendo”.



Aunque llegaron a la final contra Tolima en ese primer semestre de 2018, ‘Mac’ sintió que no era la misma energía de las otras 10 finales que disputó con el equipo y eso derivó en una derrota que con dolor recuerdan los aficionados verdes. “Nosotros llegábamos a la final, pero no era un torneo en el que el equipo estaba bien, eso fue el resumen de muchas cosas que pasaron internamente y de la nada, se nos fue el título. El equipo estaba muy caído, no había la misma energía de otras finales”.



Pese a que ve lejos su retiro, tiene claro que en Nacional sería un anhelo. Lograr un cuarto ciclo exitoso en el equipo es lo que piensa el ‘10’, aunque es consciente que los años no vienen solos. “No es mi intención postularme, ni generar alguna presión a los directivos o a los técnicos. Las cosas se dan en su momento y si yo quisiera retirarme en algún equipo, ese sería en Nacional, sería el final soñado en mi carrera. Hay que mirar los momentos, este no es un club para retirar a nadie y toca mirar el nivel que permita estar nuevamente en Nacional. Si no se da la oportunidad, nada se borrará los buenos momentos vividos en el club”.



Una deuda ‘tricolor’



Macnelly Torres fue uno de los jugadores que tuvieron una participación destacada en las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. El barranquillero no estuvo en la lista definitiva de José Pékerman, algo que todavía no se explica y quedó como una deuda pendiente, defender los colores de la Selección Colombia en la cita orbital. “Aún no entendí por qué me dejaron fuera del Mundial. Hice todos los méritos y fueron jugadores que no estuvieron en las Eliminatorias. Al final fueron, lo disfrutaron. Debo aclarar que no tengo ningún rencor con ellos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8