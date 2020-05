Otro más en la lista: Aquivaldo también arremete contra José Pékerman

Han sido varios los futbolistas que se han desahogado en los últimos días y han confesado su inconformidad con José Pékerman, cuando los dirigió en la Selección Colombia. Contra el argentino han arremetido jugadores de la talla de Jackson Martínez o Carlos Bacca, y ahora uno más se suma a la lista: Aquivaldo Mosquera.



El defensor central, con suceso en Pachuca y América de México, que jugó en Sevilla de España, y que en Colombia jugó para Atlético Nacional y Deportivo Cali, expresó sus molestias en el proceso de ‘Don José’ en la Tricolor.



“En realidad con el señor (José Pékerman) yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera y no estaban manejándose bien conmigo, yo no permito esas cosas. Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes”, dijo Aquivaldo en charla con el programa ‘Cafeteros por el Mundo’ de ‘Toque Sports’.



El exfutbolista, que hizo parte del proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2014, lamentó no haber estado en aquella Copa Mundo, aunque desconoce los motivos por los que Pékerman no lo tuvo en cuenta en el listado final de 23 representantes.



“No lo sé, eso se lo dejo a él, quién sabe cuáles serían las razones, pero la verdad me hubiera gustado estar en el Mundial”, puntualizó.