¿Contra Pékerman?: fuerte crítica de Jackson Martínez a la Selección

Jackson Martínez vive uno de sus mejores momentos en Portimonense de Portugal y espera volver a ser llamado en la Selección Colombia. Por un lado, lanzó una fuerte crítica a la anterior 'administración'.



El colombiano habló de su nivel y también contó que está bien, por lo que espera pacientemente para una nueva oportunidad.

"La Selección siempre estoy muy pendiente, siempre le hago fuerza a los colegas. Me alegra mucho este cambio que se está dando. Realmente veo que se le está dando la oportunidad a los que están bien, antes eso no pasaba, los que estaban bien no eran llamados, ahora los que están bien, están jugando y el fútbol colombiano si sigue como va, va a tener por dar mucho más", dijo en 'Alargue Caracol'.



El delantero dejó ese 'antes no pasaba que los que estaban bien tenían oportunidad'. Recordemos que ahora Queiroz ha llamado a varios futbolistas que brillan en sus clubes sin importar el país.



"Tengo contrato hasta diciembre y de ahí esperar que va a pasar en adelante, no sabemos qué pasa. Lo que sí, es que ahorita cuando termine contrato, soy yo el que decido la opción de regresar a Colombia. Aún no se sabe. Siempre regresar al país de uno es importante, mi deseo es volver al DIM", finalizó.