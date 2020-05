‘Dejó amor por la camiseta y compañerismo’: más defensores de Pékerman

La polémica se ha formado en Colombia tras algunas declaraciones divididas respecto a José Néstor Pékerman. Algunos futbolistas colombianos decidieron criticarlo, ahora que dejó el cargo como seleccionador nacional, mientras que otros han defendido su trabajo.



Precisamente, Cristian Zapata habló sobre el técnico argentino y aseguró que su trabajo dejó grandes enseñanzas al interior del grupo.

En diálogo con Caracol Radio, el defensor aseguró: “El ‘profe’ Pékerman me enseñó a seguir trabajando y tener paciencia. Cada oportunidad que´el me dio, la aproveché”. Dejando en claro que el proceso dejó un balance positivo, en su caso.



Respecto a las críticas de algunos de sus compañeros (Aquivaldo, Bacca, Jackson y Rodallega), Zapata dijo que “es normal que cada uno diga cómo se sintió en el momento”, pero aclaró “él nos dejó algo lindo: el amor por la camiseta y el compañerismo”.



Recordó además que su peor momento a lo largo del proceso fue “contra Argentina en Buenos Aires porque me dieron la oportunidad pero me expulsaron”, mientras que su mejor recuerdo ocurrió “en el partido contra Uruguay (Mundial 2014)”.



Por último, señaló que con Carlos Queiroz “tengo comunicación y están pendientes de mi proceso, gracias a Dios”. Y agregó: “Mientras pueda aportar algo, me sienta bien y esté en buena competencia, estaré pensando en Selección”.