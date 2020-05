‘No hemos recibido llamadas de Millonarios, creo que quedará libre’

La Liga continúa suspendida y por ahora no se vislumbra con claridad su retorno. Los equipos como pueden sobreviven, bajo la crisis económica raíz del coronavirus, pero por ahora la situación no parece mejorar a corto plazo.

En dicho sentido, uno de los mayores problemas que viven los futbolistas del país es su situación contractual. Algunos acaban contrato en junio y los clubes no les ofrecen una solución certera.

Un ejemplo de lo anterior es Óscar Barreto, jugador de Millonarios. El bogotano está próximo a terminar su vínculo con el conjunto albiazul y según su representante no han existido contactos para renovar.



“Al momento no hemos recibido llamadas de parte de las directivas de Millonarios, entonces pensaría que lo más probable es que al final de junio será un jugador libre de vínculo y podrá firmar un contrato con algún tercero”, aseguró Gianluca De Franco al Gol Caracol.



Con lo anterior, la idea del jugador es “hacer otra experiencia en el exterior, se ha visto el buen año que hizo en Portugal, donde disputó hasta 34 partidos”.



Barreto ha tenido dos etapas con el conjunto capitalino. Llegó en 2016, tras debutar en Equidad, y hasta 2017 disputó 19 partidos, con tres goles y una asistencia. En 2018 regresó tras un breve paso por el Río Ave portugués y desde entonces lleva 45 partidos, dos goles y cuatro asistencias.