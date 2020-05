Miedo, llanto y triplete: la anécdota que marcó a Ronaldo Nazário 

Como en sus mejores épocas, Ronaldo Nazário sorprendió a los miles de fanáticos y seguidores que tiene. Esta vez, lejos de las canchas, pero activo en las redes sociales, mantuvo un diálogo con el exfutbolista y ahora dirigente, Juan Sebastián Verón, a través de Instagram, en una transmisión en vivo.

Nazário recordó sus inicios. El brasilero, contó una de las anécdotas que más lo marcó en su primer año como profesional, fue tanta la rabia y el miedo en contra de un rival que al finalizar la primera parte, las lágrimas se apoderaron de él: “Me acuerdo un partido con el Cruzeiro en el campeonato Mineiro. Iba muy confiado. Jugábamos un domingo y un miércoles dije que iba a marcar tres goles. Llegamos al partido, ya ni me acordaba. Minuto dos, el balón en mi defensa, yo mirando, viene uno por detrás y ¡pum! Yo me caigo, ni sabía de dónde venía...“Me levanté con sangre. Él me decía ‘aquí no va a marcar tres goles en su puta vida, hijo de puta’. Yo pensaba ‘qué hostil, no es para tanto’. Pasados 10 minutos hablé con el árbitro y nadie había visto nada. Pasados otros diez minutos, viene el tío y otra vez, casi me rompe otro diente. Faltando cinco minutos para acabar la primera parte, me pega otro puñetazo sin que me enterara de nada. No había muchas cámaras y no se han visto en ningún lado las imágenes, pero tenía la boca rota. Yo salí llorando del campo. Tenía 16 años, no tenía experiencia”.

“Di una entrevista llorando porque me estaban pegando sin balón. Volví a la segunda parte, me tranquilicé y ya no miraba mucho el balón, miraba dónde estaba le cabrón este. Al final ganamos el partido 3-0 y marqué los tres goles. Pero prefería no haber dicho eso. El tío te dice que te va a pegar, a matar y tu te lo crees con 16 años", finalizó el exjugador del Real Madrid.

Para finalizar, ‘El Fenómeno', campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, dio su punto de vista con respecto a la situación de los delanteros en la actualidad: “Antes había mucha más presión... Los defensas te amenazaban, trataban de intimidarte. Hoy en día es todo más relajado”.