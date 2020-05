‘Neymar será el uno, no sé si Mbappé sea Balón de Oro’: estalla ex-PSG

En diálogo con medios españoles, Unai Emery habló sobre el presente de las máximas figuras del PSG y apuntó al futuro que le podría esperar a cada uno.

Recordemos que el entrenador español dirigió al conjunto parisino entre 2016 y 2018. Allí conquistó una Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga y dos Supercopa de Francia. A pesar de ello, su gran deuda fue la Champions League.

Emery declaró al diario As: “Está claro que Messi y Cristiano siguen en la cúspide pero, para mí, Neymar es el primer candidato para ser el número uno”. Por otro lado, dijo que Mbappé tiene grandes condiciones pero no lo ve, con nitidez, en la cima del fúbol.



“No sé si será Balón de Oro, desde luego tiene la edad, las capacidades y el talento para llegar a ese nivel, pero no me atrevo a afirmarlo categóricamente”, declaró. Eso sí, puntualizó en que, en caso de llegar al Real Madrid, podrá “marcar una época”.



Respecto al presente del PSG, el español es consciente de que “pueden ser campeones de Europa, tiene la idea de querer hacer algo importante en Champions y seguramente llegará el día”. Respecto al presidente del club parisino Al-Khelaifi, afirmó que “es muy inteligente y tiene las ideas claras. A entrenadores que podrían tener la posibilidad de ir, se los he recomendado”.