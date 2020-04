Rodallega contraataca: Quiere jugar en América y ‘le tiró’ a Pékerman

En estos días de interrupción del fútbol en el mundo, el anuncio de un jugador por querer regresar al equipo del que es hincha en Colombia puede producir gran impacto.



Una y otra vez el goleador Hugo Rodallega ha manifestado su simpatía por el América de Cali e incluso ha ofrecido rebajar su aspiración salarial para vestirse del rojo de su comarca.



Este jueves, el programa Saque Largo, de WIn Sports, el delantero del Denizlispor, de Turquía, volvió a lanzarle un dardo al máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, para que lo tenga en cuenta después del segundo semestre del año.

Sobre su declaración de querer jugar en el América y retirarse luego en el Quindío, afirmó: “Eso lo dije y espero cumplirlo, ese es mi plan, uno a veces planea las cosas y no salen como uno quiere, pero espero que me funcione”.



Al mismo tiempo, recordó que la edad no debe ser un inconveniente, ya que Ernesto ‘Tecla’ Farías fue ficha clave en el ascenso del cuadro escarlata, siendo mayor que él. “El América cuando estuvo en segunda división, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para estar allá, incluso un jugador mayor que yo fue (Farías) el que los ayudó a ascender, la edad no tiene nada que ver. Fue referente”, agregó.



‘Hugol’ habló sin tapujos, con la claridad de quien ama una divisa: “Les voy a ser sinceros, si por mí fuera, yo terminaría contrato ahora, no sé si en junio o julio, no sé cuándo vamos a terminar esta temporada, y quedaría libre. Siempre lo he dicho con toda sinceridad: Don Tulio, quiero jugar en el América, ojalá me lo permita y yo pueda hacer parte de la historia de ese equipo”.



De igual forma, recordó que quiere honrar la memoria de su padre fallecido, quien siempre soñó con verlo vestido de rojo: “Siempre he dicho y lo voy a decir siempre, soy hincha del América, quiero jugar en el América, es un sueño de la familia y un sueño de mi padre, que infortunadamente ya no está, espero poder cumplirlo, he hecho cosas que están a mi alcance y no a mi alcance para jugar en el América años atrás”.

Para rematar, se refirió al combinado nacional y acerca de por qué nunca más fue llamado a la Selección Colombia, lo hizo cuando estaba Hernán Darío ‘Bolillo Gómez, respondió: “Qué curioso, antes mis compañeros de nuestro equipo nacional me llamaban a preguntarme qué había pasado, los que hoy en día están en la Selección y con los cuales compartí, fue situación desafortunada para el ‘Bolillo’ y para mí, eso lo tengo más que claro, con ‘Bolillo’ definitivamente teníamos un equipo armado, una armonía”.



Prosiguió: “Sin quitarle mérito al señor Pékerman, cuando él llego la situación ya estaba armada, antes del Mundial de Brasil la Selección ya estaba en un nivel muy alto. Él hizo cosas muy grandes por el país, por la Selección, pero estoy hablando de cuando llegó, de resto, él hizo méritos para conseguir todo con la Selección Nacional”.



Con algo de nostalgia también reconoció su ausencia de las convocatorias, cuando había hecho méritos: “Sí me pasó, en mi primera temporada en Turquía marqué 25 goles y quedé detrás del alemán Mario Gómez, Samuel Eto’ó, en una competencia muy reñida. Ese año fui el máximo goleador colombiano en Europa”.



Y cerró: “Yo me ilusionaba muchísimo con un llamado y cada que salía la convocatoria me ilusionaba y me molestó ver que llamaban jugadores que no estaban por encima de mí en cuanto a nivel. Lo voy a decir abiertamente, la Selección eran otros tiempos cuando yo estaba, se fijaban en el que estaba en buen momento, sin importar la Liga en que estuviera. Pero hoy en día la Selección se ha manejado de una forma totalmente diferente, eso sí, nos ha llevado a dos Mundiales y eso no le quita el mérito, porque es lo principal, pero se ha manejado de otra forma”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces