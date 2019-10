Lo bueno, malo, feo y más de la Selección Colombia en la jornada Fifa

Terminó otra jornada más de partidos Fifa y amistosos para las selecciones que se preparan a sus diferentes torneos. Esta vez, se hacen pensando en la Copa América del próximo año y en no perder ritmo para las selecciones.



Colombia, por su parte, no fue la excepción y disputó dos juegos en esta fecha. Sin embargo, el equipo de Carlos Queiroz no pudo ganar ninguno y no anotó ni un solo gol. Empató 0-0 con Chile y fue goleado por 3-0 con Argelia.

Lo bueno:

Carlos Queiroz ya tiene su base principal y le ha funcionado. No ha perdido con su equipo titular y aunque sigue con cosas por mejorar, cada vez más tiene nuevas ideas con la nómina principal.

Varios jóvenes y nuevos futbolistas tuvieron oportunidades. Luis Sinisterra tuvo minutos, Alfredo Morelos disputó partido con la Selección Colombia, Johan Mojica volvió a la Tricolor, Luis Díaz ingresó como suplente y Andrés Ibargüen también tuvo tiempo en la Tricolor.

Varios futbolistas tienen un gran nivel y han ayudado al equipo. Juan Guillermo Cuadrado ha mostrado una mejoría importante, Wílmar Barrios sigue siendo la 'muralla' de siempre y Yairo Moreno se empieza a consolidar.

Lo malo:

Principalmente, está el tema del ataque. Se lesionó Duván Zapata e igualmente el equipo no logró anotar en ninguno de los dos partidos y se fue en cero durante la jornada Fifa.

La defensa y la portería no pudieron responder. Los recambios usados contra Argelia no funcionaron y el conjunto nacional fue goleado por los africanos, dejando grandes interrogantes en el nivel de los defensores.



Los recambios y suplentes de la Selección no lograron servir. Colombia usó una nómina muy alterna contra Argelia y fue goleado. Creó opciones de gol, pero todo terminó en lo mismo y no hubo definición.

Duván Zapata se lesionó y se podría perder varios partidos importantes con su equipo, Atalanta, en su mejor momento.

En esta jornada, Carlos Queiroz no supo reemplazar a los referentes, James y Falcao, y se vio bastante afectado por la creación de oportunidades y los goles a favor.

Lo feo:

Las invasiones en el partido contra Argelia y los chiflidos de los hinchas africanos al himno de la Selección Colombia.



Las riñas que protagonizaron hinchas de Colombia en España luego del partido contra Chile, pues varios fueron detenidos y se les encontraron armas.

Lo estadístico:

La Tricolor no sumaba un 3-0 en contra desde 2016 cuando fue vencido por Argentina. Colombia, por su parte, fue goleado por Argelia y es la primera derrota de esta suma contra rivales africanos.

Hace nueve años que la Selección Colombia no perdía con un rival africano. Argelia, por su parte, lleva un año seguido sin perder ni un solo partido; pues fue el campeón de la Copa de África.

La última vez que la Selección no anotó en sus dos juegos de fecha Fifa fue en 2008, cuando la dirigía Jorge Luis Pinto. El 29 de mayo, perdió 0-1 con Irlanda, y el 3 de junio cayó 0-1 con Francia, quedando sin marcar gol.