Uno a uno: así le fue a los jugadores de Colombia contra Chile

La Selección Colombia empató 0-0 contra Chile en un nuevo amistoso. La Tricolor mejoró respecto al partido anterior contra este mismo rival y tuvo un mejor desempeño dentro del terreno de juego.

Colombia tuvo las opciones de gol más destacadas del encuentro, pero le faltó esa eficacia o construcción que le permita a los jugadores de área rematar de cara al arco rival.

David Ospina (6): no tuvo mucha intervención en el encuentro, una muestra del buen juego de la Selección Colombia en materia defensiva.



Stefan Medina (6): en la fase defensiva se mostró fuerte y tuvo pocas incursiones en ofensiva. Cumple con lo que le pide el entrenador.



Dávinson Sánchez (6): fue una mole en la defensa de Colombia y además estuvo constantemente en la disputa cuerpo a cuerpo con los jugadores rivales.



Yerry Mina (6): no tuvo problemas en defensa, pero en el juego aéreo siempre se impuso en su área y en la del rival. Cabeceó dos pelotas que pudieron terminar en gol.



William Tesillo (5): fue firme en defensa las pocas veces que Chile atacó por su sector. No tuvo ninguna opción ofensiva.



Wilmar Barrios (6): fue una vez más el equilibrio en el centro del campo y es el organizador del equipo. Luego recibió apoyo de Jefferson Lerma y tuvo menos desgaste.

Juan Guillermo Cuadrado (7): una vez más fue la estrella de Colombia en el juego de ataque. Impone el ritmo de juego de la Tricolor y también apoyó en la defensa. Le cometieron un penalti que no fue sancionado.



Yairo Moreno (7): fue la sorpresa en la alineación titular de la Selección Colombia y por su perfil zurdo engrana como un interior por izquierda. Tuvo varias jugadas individuales en el inicio del partido, pero lo amilanaron a punta de faltas.



Luis Fernando Muriel (5): tuvo pocas acciones ofensivas y aunque fue el delantero titular que más duró, no pudo explotar su velocidad y potencia.



Duván Zapata (5): solo pudo estar los primeros 22 minutos del partido y dejó el campo por una lesión. Tuvo un potente remate que sacó Bravo.



Roger Martínez (6): se movió por el frente de ataque y tuvo una opción de gol que no logró rematar. Salió al minuto 62.

Alfredo Morelos (6): ingresó al campo por Duván Zapata y tuvo mucha movilidad por el frente de ataque, pero no logró tener una jugada clara frente a Bravo. Lo mejor fue un cabezazo y un remate de media distancia.



Jefferson Lerma (6): su ingreso al terreno de juego al minuto 62 cambió el esquema táctico del equipo. Apoyó a Barrios y Colombia se posesionó más en el campo rival.



Luis Díaz: entró al minuto 75 en lugar de Muriel, pero no pudo mostrar esa velocidad y potencia que lo caracteriza.