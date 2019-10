¿El árbitro no lo vio? Así fue el penalti no pitado a Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado recibió una falta clara de Erick Pulgar, en el minuto 50. Fue dentro del área, incluso era para amarilla. Sin embargo, ni el juez central del partido amistoso entre Colombia y Chile, el Jason Barcelón, de Gilbraltar, ni sus asistentes lo vio. El encuentro no tuvo VAR. Insólita acción que le bajó la calificación a la inexperta terna arbitral.

Ocurrió en el minuto 50. Cuadrado hizo la pared con Roger Martínez por la zona derecha. El colombiano quedó libre para entrar al área en velocidad, pero el pie de Pulgar apareció para trabarlo. Cuadrado cayó dentro del área y enseguida se levantó a reclamar. El juez central Barceló ni se dio por enterado y el partido siguió.

Sin ninguna duda: PENALTI con mayúsculas. pic.twitter.com/Z3dJtUpFIE — AlfredoYacelgaAbreo (@AlfredoYacelga) October 12, 2019



El analista arbitral José Borda publicó en su cuenta de Twitter su visión de esta insólita acción no sancionada como penalti: "No dio resultado el experimento que hizo la Comisión de Árbitros de FIFA con la designación del juez de Gibraltar en el partido de Colombia -Chile, pues su trabajo fue terrible, iniciando por este penalti que no le pito a Cuadrado de Pulgar, casi le saca el tobillo"