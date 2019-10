El gran ganador de la fecha Fifa en Colombia: James Rodríguez

La Selección Colombia y James Rodríguez tuvieron caminos diferentes en los últimos días. Mientras la Tricolor empató 0-0 con Chile y perdió 0-3 con Argelia, el volante se quedó en Madrid tratando de ponerse a tono físico y así ganarse una oportunidad en el Real Madrid, ahora que regresa la competición de clubes.

James, silencioso, oculto, solo presente en Valdedebas para entrenarse con Real Madrid, trabajó tranquilo, libre de la presión de los medios, primero en el gimnasio y luego en la cancha, habituándose a algunos compañeros que no estaban con sus selecciones, y que tal vez para él eran nuevos, pues pasó dos años fuera del club merengue y las cosas han cambiado.



Incluso, el mediocampista cucuteño dio muestras de que está listo para que Zinedine Zidane lo tenga en cuenta lo más pronto posible, dando muestras de su talento, su magia y hasta su pegada, en las últimas prácticas.



Y en la Selección Colombia, que no lo tuvo, James Rodríguez se hizo extrañar. O Queiroz no lo llamó, o el volante pidió no estar, lo cierto es que la Tricolor sin su ‘10’ no es la misma. El distinto no estuvo y faltó esa chispa, esa genialidad para habilitar a sus jugadores con pases magistrales y definitivos; de esos que dejan a los atacantes mano a mano para definir. Incluso James sabe lo que es sacar del mal momento a la Selección con un gol suyo.



Y se sintió mucho más la falta de James, gracias a que Queiroz no quiso convocar volantes con características similares, como Edwin Cardona o Jarlan Barrera, por mencionar dos ejemplos.



Así, se espera que James pueda tener regularidad en las próximas semanas con Real Madrid para que se gane nuevamente un llamado a la Selección por parte del actual entrenador.