Atlético de Madrid ya tendría reemplazo de Joao: buscan en Barcelona

Tras la salida de Joao Félix del Atlético de Madrid al Chelsea en calidad de cedido, Diego Pablo Simeone y los directivos del conjunto español se han reunido para dar con el nombre perfecto con el objetivo de suplir la pieza que quedó. El portugués no estará en el 2023 con el cuadro colchonero y el anhelo ahora parece ser un jugador cercano que también se desempeña en la liga española.



En la cabeza de los directivos del Atlético de Madrid ahora solo hay lugar para pensar en Memphis Depay del FC Barcelona. Es el deseo de la institución, y para la fortuna del equipo rojiblanco, el jugador, que tampoco ha visto buena cantidad de minutos como culé últimamente no pondría ningún problema para abandonar las filas azulgranas y mudarse a la capital de España.

Para el Atlético de Madrid, conseguir a un jugador que pueda cubrir el lugar que dejó Joao Félix sería fundamental, en especial porque saben que el luso volvería a España una vez acabe la cesión a finales del 2023. Por esta razón, el plan es activar otro préstamo y piensan en Memphis Depay como el indicado para llegar a tierras madrileñas, lo único que los separa de momento tras el sí del neerlandés es llegar a una negociación y sellar un acuerdo económico. Los colchoneros, sin embargo, no quieren pensar en una cesión, sino en una transferencia por dos temporadas.



Memphis Depay no fue tal vez lo que el FC Barcelona esperaba, pues tanta fue la insistencia por contar con el neerlandés por parte de los culés, pero poco a poco, empezó a perder minutos importantes dentro de la cancha al igual que Pierre-Emerick Aubameyang cuando estuvo en Cataluña. Atlético ya había tenido intereses por Memphis y ahora quiere pescar ante la ausencia de Joao Félix y al ver que no es un habitual en las nóminas de Xavi Hernández.



Pero, el Atlético de Madrid no es el único que quiere contar con los servicios de Memphis Depay. También se le suma la revelación del fútbol inglés, el Newcastle United. No obstante, el neerlandés se habría decantado por quedarse en España esperando llegar a un acuerdo económico con los colchoneros y así, tomarse revancha con la necesidad de volver a contar con la regularidad deseada.



Después de ceder a Joao Félix, la llegada de Memphis Depay al Atlético de Madrid caería de perlas para pensar en darle minutos acompañando a Antoine Griezmann armando al equipo. Como si fuera poco, las negociaciones irían a velocidad porque el neerlandés ya habría dicho sí a los intereses del conjunto colchonero.