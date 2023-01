Joao Felix y su felicidad de llegar al Chelsea: ‘Jugar con alegría’

Joao Félix, nuevo jugador del Chelsea, admitió que ahora que está en el club inglés quiere "tener el balón" y "jugar con alegría". El atacante portugués ha firmado un contrato de cesión con el Chelsea hasta final de temporada, tras no estar contento con su papel en el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone.



"Traeré mi alegría, mi fútbol. Quiero que la gente se divierta. Quiero tener el balón y jugar con alegría", dijo Félix en declaraciones difundidas por el club.

"Desde que era pequeñito veía la Premier League, no solo los partidos del Chelsea, todos, porque me gustaba el ambiente", destacó. El portugués reconoció que no sabe mucho de Londres, pero que su interés está ahora mismo en "ayudar al equipo". Además, señaló que conoce a algún futbolista de la plantilla actual del Chelsea, como al lateral Reece James, con el que se encontró una vez en un restaurante.



EFE