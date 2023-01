Joao Félix se irá del Atlético de Madrid: le ponen unas condiciones

La salida de Joao Félix parece inminente en esta ventana de transferencias y el portugués ya le ha demostrado a Diego Pablo Simeone su intención de abandonar el Atlético de Madrid y buscar nuevos aires. Esos nuevos destinos conducen todos a la Premier League en donde espera ser una carta fundamental y habitual en la liga de Inglaterra. Ahí aparecen serios candidatos como el Arsenal, Manchester United y ahora el Chelsea.



De hecho, todo indica a que su próximo destino será nada más ni nada menos que el Chelsea necesitado de goles en estos momentos con un panorama complejo en la Premier League en una posición poco habitual. Son décimos y quedaron eliminados con una cara completamente gris ante el Manchester City en la FA Cup. Joao está a nada de ser nuevo jugador 'Blue', pero no es sencillo.

El Atlético de Madrid no le pondrá para nada fácil el nuevo rumbo a Joao Félix que quiere salir del club colchonero. El luso quiere salir y el cuadro español se ata a unas condiciones antes de que firme su nuevo contrato con el Chelsea. Antes que nada, será un préstamo sin opción de compra, y de acuerdo con el diario AS llegaría por una cifra menor a los 11 millones de euros, el Chelsea asumiría su salario, pero previo a formalizar su llegada, el Atleti espera que Joao firme una renovación por lo menos por un año más.



Además, todo indica que las negociaciones están muy avanzadas, Joao Félix ya le ha hecho saber a la institución que su idea es irse del Atlético de Madrid. Seguramente no quiere saber nada más del cuadro colchonero y firmar próximamente su contrato con el Chelsea, aunque, no será fijo al ser un préstamo y sin opción de compra. Los 'Blues' estaban buscando precisamente eso: una opción obligatoria, pero el equipo madrileño les bajó esa idea.