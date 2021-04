¡Qué nochecita! ‘Chicho’ Arango tuvo divertido ‘cruce’ con un policía

Millonarios vivió un domingo realmente único. No solo venció a Santa Fe de manera agónica sino que también selló su clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2021.



Tanto hinchas como jugadores albiazules celebraron a rabiar los goles de Ricardo Márquez y Jader Valencia, aspecto que quedó registrado en redes sociales.

Fredy Guarín se reportó con un emotivo mensaje para sus compañeros, Felipe Román y Diego Abadía celebraron a rabiar en sus casas, Juan Moreno compartió en Instagram con los aficionados, etc. Ahora bien, sin dudas la celebración más curiosa fue protagonizada por Cristian Arango.



‘El Chicho’ salió del estadio en compañía de Hárrison Mojica y el ex-Envigado decidió iniciar un en vivo. Charló con los hinchas un rato, escucharon música a todo volumen dentro del carro, cantaron... Alegría total.



Ahora bien, de un momento a otro Mojica le bajó el volumen al radio y detuvo su vehículo. Arango preguntó “¿qué pasó”, miró hacia un costado y de inmediato dijo en la transmisión “la policía, la policía”.



El agente le pidió a los futbolistas bajar del vehículo, pero seguramente no se percató del teléfono del ‘Chicho’ y todo el procedimiento quedó registrado. Obviamente el delantero explicó que venía de jugar, se presentó y uno de los policías confirmó que efectivamente Millonarios y Santa Fe acababan de tener un partido.



Después de ello, el policía le preguntó a dónde se dirigían, si habían ganado y le pidió “un detalle de celebración”. Arango se rió y le comentó que no traían consigo camisetas o alguna indumentaria.



Recordemos que la Policía de Bogotá se encuentra realizando operativos de control para el cumplimiento de las restricciones de movilidad en la capital.



(Véalo desde el minuto 3:25)